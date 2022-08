Paquita la del Barrio ataca a las mujeres con cirugías plásticas: "El hombre no merece tantos sacrificios"

Paquita la del Barrio siempre da mucho de qué hablar, pues la cantante atacó a las mujeres que se hacen cirugías plásticas, emitiendo una serie de fuertes declaraciones.

En entrevista con “Venga La Alegría”, Paquita la del Barrio manifestó su asco hacia las cirugías estéticas y afirmó que las mujeres que se someten a una es porque, a su parecer, quieren gustarle a los hombres.

“Que me refute quien sea, pero eso lo hace la mujer para gustarle más al hombre… El hombre no merece tantos sacrificios”, pronunció.

“Jamás pondría en riesgo mi vida por vanidad. Yo canto, no enseño, y la gente me va a ver por mis canciones, no porque esté buenota. Uno, a los 60 años de edad, ya no se cuece al primer hervor”, abundó Paquita la de Barrio.

Tras ello, la famosa agregó que ella quiere “envejecer con dignidad” y que “La edad no se oculta, ni en la voz ni en las manos”.