Bárbara de Regil revela que no usa anticonceptivos porque ¿no son proteína?

Bárbara de Regil está dando mucho de qué hablar, pues no sólo reveló que no utiliza métodos anticonceptivos, sino que dio a conocer los motivos por los que opta por tener intimidad al natural y sin molestias.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo con sus fans, Bárbara de Regil habló acerca de su vida íntima y romántica, luego de que una persona le preguntó respecto a qué método anticonceptivo prefería usar.

Para sorpresa de todos, la famosa reveló que no le gusta usar anticonceptivos y no porque no sean de proteína, sino por otro motivo que impactó a sus fans:

“No usamos jajaja, por si pega”, fue lo que respondió Bárbara de Regil, junto a una foto en la que aparece con su esposo en un jacuzzi demostrándose su amor.

Bárbara de Regil y su respuesta Especial

De esta manera la famosa dio a entender que no le importaría embarazarse, cosa que reiteró cuando una fan le preguntó se le gustaría tener otro hijo:

“Estamos bien con lo que Dios y el universo nos mande y si decide que seamos papás. Yo feliz, sino también”, replicó Bárbara de Regil.