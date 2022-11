Manelyk González habla de relación entre Karime y Jawy y la compara con Karla Panini (VIDEO)

Manelyk González habló sobre la relación que hay entre su ex novio y su ex amiga Jawy y Karime, respectivamente.

Manelyk contó en un podcast, al que fue acompañada de Potro, que no sabe si realmente Jawy y Karime tuvieron un romance, pero señaló que no le sorprendería.

La influencer señaló que cuando terminó con Jawy le contó a Karime lo sucedido, y que de inmediato su ex amiga se alegró por ella.

“Mi problema fue que cuando yo termino con Jawy yo pienso que me va a apoyar”, dijo Manelyk.

Sin embargo, Manelyk invitó a Karime a un viaje a Punta Cana, y ella dijo que no podía porque estaba ocupada, pero al día siguiente la vio en Las Vegas con Jawy.

“Yo invito a mi amiga todo pagado a Punta Canta de amigas y ella: ‘Ay no puedo estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer’. Y al otro día la señorita en Las Vegas con mi ex”, dio Manelyk González.

“El problema no es ese, porque ellos también soy muy amigos, pero me dices: ‘Oye no quiero ir contigo porque me voy a ir con tu exnovio a Las Vegas, peor te lo aviso para que la gente no empiece a hablar’”, reclamó la influencer.

Manelyk compara a Karime con Karla Panini

Cuando Manelyk contó que le dijo a Karime sobre su ruptura con Jawy, Potro señaló que Karime actuó similar a Karla Panini. “El mismo modus operandi que las Lavanderas”, dijo, a lo que Mane le dio la razón y dijo: “Si”.

En otro podcast, A Brenda Zambrano le preguntaron que cómo se llevaba con Karime y con Manelyk a lo que ella respondió que con Mane bien, pero con Karime mal porque, señaló, era una “Panini”.