Jawy ¿le fue infiel a Manelyk con Karime? el cantante responde a las afirmaciones de Celia Lora

Celia Lora incendió las redes cuando aseguró que el motivo por el cual Manelyk y Jawy terminaron fue porque éste le fue infiel a su amiga con Karime. El cantante no se quedó callado y respondió a las declaraciones de la participante de “La casa de los famosos”.

Las polémicas declaraciones se las emitió Celia Lora a Verónica Montes en “La casa de los famosos”, le dijo que ella y Manelyk están enojadas con Karime por irse a Las Vegas con Jawy, quien estaba comprometido con la influencer.

“Karime, cuando Jawy cortó con Mane, se fue a Las Vegas con él. Yo me encabro**, subían historias y tuvieron algo”, dijo Celia.

Jawy le responde a Celia Lora

Tras conocer las declaraciones de Celia Lora sobre su supuesta infidelidad a Mane con Karime, Jawy aseguró en sus redes que no pasó nada entre él y la “Acapulco Shore”:

“Íbamos con el novio de Karime, es mi amiga, siempre lo será y nunca me voy a meter con ella porque no me gusta, no me atrae, es solamente mi amiga y no tengo que dar explicaciones a gente tan idiota y tan pend***”, arremetió Jawy.

Yo no se… Dime Tú… pic.twitter.com/VAtSUJxXIc — Jawy Méndez (@Jawy_AcaShore) August 20, 2021

“Sin embargo, a los que están en duda todavía, les mando un beso y esta respuesta. Piensen lo que quieran, a mí me tiene sin cuidado, yo estoy feliz, estoy soltero, sí pero eso no significa que yo esté buscando meterme con alguien”, agregó el tóxico por excelencia de la TV mexicana.

Finalmente, Jawy dijo que por el momento no quiere una relación amorosa: “Tal vez en mucho tiempo no voy a estar con nadie y si sí ustedes lo sabrán. Yo estoy muy feliz ahorita, tranquilo”.

