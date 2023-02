MasterChef: El Chef José Ramón Castillo también se va del programa; así fue emotiva despedida

El programa MasterChef está teniendo grandes cambios. Primero se anunció la salida de la chef Betty y ahora el chef José Ramón Castillo también se va del proyecto.

A través de un breve comunicado en redes sociales, el chef Joserra señaló que como no le confirmaron su participación en la próxima temporada de MasterChef él decidió tomar o tros proyectos.

“Tras no recibir noticias cobre la nueva temporada, calendario o planeación, me vi con la obligación de decir adiós a MasterChef México. Me llevo grandes aprendizajes y amigos. Fue un buen camino y agradezco el apoyo de los televidentes, así como a TV Azteca”, señaló el chef José Ramón Castillo.

Asimismo, destacó que está emocionado por los nuevos proyectos que tiene en puerta y aclaró que aunque no esté en la nueva temporada de MasterChef dejó abierta la posibilidad para volver.

“Quiero agradecer a todo el público que me apoyó durante las temporadas en las que participé en MasterChef México. Fue un verdadero orgullo ser parte de un gran programa, así como haber sido parte de un gran equipo”, concluyó su mensaje.

Chef Betty también se va de MasterChef

Horas antes la Chef Betty, icónico personaje de MasterChef, anunció que se iba del programa y aseguró que fue por decisión propia. Reveló que desde el pasado 9 de febrero entregó su renuncia al programa.

Los fans de MasterChef están tristes por la salida de los dos jueces, ya que se ganaron al público con su profesionalismo y su carisma.

“Perderá público el programa”, “Solo lo veía por usted”, “Es una pena que TV Azteca deje ir este tipo de chefs”, “Se te va a extrañar mucho chef pero lo mejor siempre está por venir! Te mando un abrazote y gracias por todo!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet y fans del programa.