Horacio Villalobos se va de Venga la Alegría ¿Qué hará ahora?

Horacio Villalobos anunció este viernes su salida de “Venga la Alegría” tras estar tres años en el matutino.

Fue durante la emisión del programa en donde Horacio Villalobos reveló su salida y contó los motivos por los cuales dejará a Kristal Silvia y compañía.

G R A C i A S @VengaLaAlegria 3 años MARAVILLOSOS pic.twitter.com/9pA5BxYTdc — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 31, 2023

“Me voy para crecer, esa es la verdad, no crean otra cosa, al rato van a inventar que Laura G me corrió, lo cual no es cierto”, dijo bromeando.

“Casualmente tengo ahí a dos mujeres con las que no tenía amistad antes de entrar y ahora mi vida sería impensable sin Flor Rubio y Laura G”, agregó Horacio Villalobos.

¿Qué hará ahora Horacio Villalobos?

¡CONTINUAN LOS CAMBIOS EN VLA!

HORACIO VILLALOBOS es el siguiente en dejar el matutino @VengaLaAlegria este día....@Horacitu gran trabajo el que hiciste estos tres años! 👏👏 pic.twitter.com/zOw3HvZwef — Diego Mex (@DiegoMexTV) March 31, 2023

“No quiero dejar de nombrar a nadie, fue muy bonito… Gracias por estos tres años, porque además me salvaron mi salud mental, yo creo que hubiera enloquecido en la pandemia estando encerrado, ustedes fueron un buen motivo para salir”, abundó el famoso.

Horacio Villalobos compartió con los televidentes que deja “Venga la Alegría” porque desea hacer cosas fuera de la TV como su podcast, una gira con su obra de teatro y que además está escribiendo una serie.