Pablo Montero deja plantado a Venga la Alegría y los conductores se desquitan con Hoy

Pablo Montero es uno de los famosos que cada día repugnan más a los fans y a la prensa, pues es nefasto, agresor de reporteras y poco profesional; y esto último quedo más que claro este viernes, pues dejó plantados a los conductores de “Venga la Alegría” y no se conectó a una entrevista que tenían pactada.

Cabe recordar que la polémica más reciente de Pablo Montero es la demanda en su contra por presunto abuso sexual, y sus acciones de este viernes hacen que la prensa de chisme hable más de él, pero no diga nada bueno.

Durante la emisión de “Venga la Alegría”, Flor Rubio, Ricardo Casares y Horacio Villalobos informaron a los televidentes que Pablo Montero los dejó plantados y que no contestó ninguna de sus llamadas.

“No contestó, él se comprometió, no cumplió su promesa y su compromiso”, dijo Flor Rubio enojadísima.

“Le hubiera servido, porque este programa es muy visto y si alguien quiere tener un derecho de réplica debe estar listo para enlazarse y qué lástima. Tenemos muchas preguntas por aclarar”, agregó Horacio Villalobos.

“Nos va y nos viene si quiere hablar con nosotros, es hablar con el público”, remarcó furioso Ricardo Casares.

Previamente, Pablo Montero si se enlazó con el programa “Hoy”, motivo por el cual los conductores de “Venga la Alegría” aprovecharon para mandarle una indirecta a la emisión de Galilea Montijo, señalando que ellos no iban a hacer una entrevista a modo como su competencia.

#PabloMontero niega haber cometido algún #delito o haber sido detenido en Chiapas por supuesta violación.

Lo más importante, desconoce las acusaciones, no está profugo y acudirá cin las autoridades si es requerido.@PabloMOficial pic.twitter.com/NNJ1qqhI1e — Picotazo Político (@Picotazo_P) February 10, 2023

“No vamos a hacer una entrevista a modo, nosotros no. Tal vez por esa razón no está cumpliendo”, dijo Flor Rubio.

“A diferencia de otros medios, nosotros no y por eso se canceló la entrevista”, remarcó Horacio Villalobos.