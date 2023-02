Aseguran que Pablo Montero fue extorsionado por papás de presunta víctima de abuso: "Pidieron 1 millón"

El cantante Pablo Montero está acusado de presunto abuso sexual a dos jovencitas que asistieron a un concierto del artista en Chiapas. Sin embargo, el mánager del cantante Emilio Morales acusó que los papás de una de las supuestas víctimas extorsionaron al artista y le pidieron 1 millón de pesos para no demandarlo.

Emilio Morales, mánager de Pablo Montero, señaló que el cantante tuvo un incidente con la joven, pero que todo fue consensuado y que los papás de la chica pidieron dinero al cantante.

"Ocurrió un incidente entre Pablo y una señorita, consensuado y los papás de la señorita quisieron extorsionar, te estoy diciendo la verdad. De pronto los papás de la señorita dijeron, '¿a ver cuánto nos da?'”, dijo el representante del cantante en una entrevista con Inés Moreno.

El mánager de Pablo Montero dijo que los papás de la joven habrían pedido un millón de pesos.

"Los papás de esta muchacha quisieron extorsionarlo, pidiéndole un millón de pesos, como dijeron, y así fue: 'si nos das el millón de pesos, no levantamos la denuncia'. Como no se cumplió, Pablo quedó de darles el millón de pesos tal día, y como no lo cumplió fue que levantaron la denuncia y que entonces se hizo público", señaló Emilio Morales.

Pablo Montero sí pagó 1 millón a papás de víctima

El mánager del cantante señaló que Pablo Montero sí pagó el millón de pesos a los papás de la chica y señaló que “se arreglaron las cosas”.

El representante de Pablo Montero dijo que las denunciantes no son menores de edad y aseguró que fue un acto consensuado.

El mánager de Pablo Montero comentó que tienen la captura de pantalla de la transparencia, pero que no tienen grabaciones o mensajes de textos sobre la extorsión.