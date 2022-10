Pablo Montero contrata mariachi en restaurante, no le paga y obliga a comensales a cooperar (VIDEO)

El cantante Pablo Montero otra vez está en un escándalo por no pagar en un restaurante. El artista contrató a un mariachi, se negó a pagarle 4 mil pesos y obligó a los comensales del lugar a que cooperaran.

Todo sucedió en un restaurante de Torreón y Pablo Montero estaba bebiendo, así que decidió llamar al mariachi para cantar con los músicos, pero a la hora del pago el cantante no quiso dar dinero y hasta amenazó al resto de los comensales para que le ayudaran a pagar.

En TikTok, el grupo de mariachis difundió un video en el que se escucha la voz de Pablo Montero decir que él no va a pagar y que todos por “sus huev…” tienen que cooperar para el mariachi, porque él cantó y él “no canta gratis”.

“Todos se tienen que cooperar para pagarle a los músico y si no quieren pagarle, Charlie y yo nos echamos un tiro con los que quieran. Todos van a pagar por mis huev… ¿cómo ven?, si no nos echamos un tiro de los buenos, porque yo no voy a cantarle gratis a nadie”, dijo Pablo Montero a los comensales del restaurante.

De acuerdo con lo exhibido en el video la gente sí empezó a cooperarse, pero “Pablo no sacaba ni un peso”, se lee en el clip de TikTok.

Policía llega a arreglar conflicto con Pablo Montero

Como nadie les pagaba a los músicos del mariachi llegó la policía, en el video se observa que llegaron varios elementos al restaurante, quienes conciliaron la situación y después de dos horas les pagaron una parte de lo que cantaron.

Hasta el momento Pablo Montero no se ha pronunciado al respecto de lo que sucedió, pero esta no es la primera vez que se le acusa de irse sin pagar. Hace unos meses fue exhibido en redes sociales por haberse salido del restaurante del Hotel Presidente de Polanco sin pagar su cuenta.

Según el cantante sí pagó lo suyo, pero “me querían enjaretar” la cuenta del resto de las personas que lo acompañaban.