Pablo Montero ataca a Julio César Chávez por querer ayudarlo con sus adicciones: "que me busque"

Pablo Montero explotó en contra de Julio César Chávez, pues no le pareció que el boxeador le ofreciera su ayuda para superar su alcoholismo.

“Pablo Montero es muy amigo mío y mis clínicas están abiertas no nada más para Pablo, sino para cualquiera que tenga un problema de alcoholismo y drogadicción, también de anorexia o bulimia. Yo toqué fondo, pero es muy difícil que un adicto o alguien que tiene problemas de drogadicción y alcoholismo… aprecio mucho a Pablo y es difícil pedir ayuda”, dijo Chávez hace tiempo.

En un encuentro con los medios, Pablo Montero fue cuestionado respecto a si le iba a tomar la palabra a Chávez, cosa que lo hizo enojar y por lo que atacó al boxeador.

“Eso ya pasó, no quiero hablar de eso. Yo lo que te tengo que decir es que estoy contento, tengo mucho trabajo, así pueda decir quien tenga que decir, el único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy dando la cara. Nadie, absolutamente nadie, tiene que opinar sobre mi persona o sobre lo que yo tenga o no deba de ser”, dijo Montero enojadísimo

“Yo siempre he salido de mis cuestiones, de mis problemas o de mis tropiezos por mi propia voluntad, nadie viene y que me tengan que llevar del brazo; no, yo hago mis cosas, nadie tiene que venir, y si mucho les interesa pues que vengan y me busquen, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie porque yo siempre he dado la cara, nunca me he escondido y siempre acepto cuando la cag**”, agregó molesto el actor que agredió recientemente a una reportera.