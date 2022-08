Juan Osorio destruye a Pablo Montero por agreder a reportera: "No voy a pasar por alto esa falta"

Pablo Montero desató asco en todo el mundo luego de que la semana pasada agredió a una reportera que sólo estaba haciendo su trabajo, pues explotó porque fue cuestionado por sus problemas de alcoholismo, bien conocidos y documentados.

Juan Osorio, quien dijo que no volverá a trabajar con Pablo Montero porque no fue al día final de grabaciones de “El último rey”, habló sobre la nueva polémica.

🚨 Este fin de semana, Pablo Montero agredió a Italia Herrera, una compañera reportera de TvAzteca, y su camarógrafo, quienes se encontraban trabajando en la cobertura de la presentación del cantante en la Feria de Saltillo 2022.



Te contamos👇 pic.twitter.com/Co1pnFEFyU — adn40 (@adn40) August 8, 2022

“Uno es el responsable de su imagen y si uno comete errores: ‘Ah no, ustedes los reporteros que no dejan vivir a uno’, pero si uno compartió su vida personal tiene que responsabilizarse”, inició en sus declaraciones.

“Lo lamento mucho. Saben ustedes que a Pablo lo aprecio, lo quiero y he apoyado, por no por eso voy a pasar por alto esa falta de respeto. Es una mujer y está haciendo su trabajo. ¡Que asuma su responsabilidad! Esa es mi humilde opinión”, agregó Juan Osorio.

El productor dijo que “no puedo ser un alcahuete de los malos comportamientos. Y no es que yo no cometa errores, cuando los cometo tengo que asumirlos y aceptarlos, y más si ya sabes que eres de mecha corta. Hay que tener lecciones de la vida para corregir tus errores, pero a veces no es tan fácil”, abundó.

Pablo Montero se disculpa con la reportera Italia Herrera por su conducta en Saltillo, ademas se compromete a pagar los daños ocasionados con su equipo. “Me descontroló su pregunta y al estar con el niño a lado me puso así”

Fuente : Ventaneando pic.twitter.com/nUc1FKEkQj — Vaya Vaya (@vayavayatv) August 8, 2022

Finalmente, respecto a los rumores de que Pablo Montero fue vetado de Televisa, Juan Osorio pronunció:

“¿Dime qué empresa veta a un personaje? Nosotros nos vetamos por nuestra actitud, comportamiento, falta de profesionalismo. No está vetado, pero quiero saber quién lo llama; es uno el que provoca que le quiten el trabajo si no cuida su profesionalismo y el respeto a esta carrera”, sentenció.