Pablo Montero llora en VIVO y revela por qué no fue a la grabación final de "El último rey"

Pablo Montero está dando de qué hablar entre los fans, pues el famoso lloró en el programa “Hoy” al revelar por qué no fue al día final de grabaciones de “El último rey”, cosa por la cual Juan Osorio lo detesta.

Pablo Montero aseguró que no fue al último día de llamado porque “venía de una carga de trabajo”:

“Después de muchos meses, de mucha entrega, de mucha dedicación, sucedió algo, el último día y no pude, a eso fui y lo estoy diciendo aquí, porque siempre que pasa algo yo siempre doy la cara y siempre hay que reconocer cuando tienes un error y el último día de grabaciones no asistí, venía de una carga de trabajo, y eso no es excusa, pero hablé con él (Juan Osorio), dijo.

“Me junté con él para disculparme y para hablar, para darle un abrazo y para escuchar lo que él me dice”, agregó Pablo Montero.

.@PabloMOficial está aquí para contarnos sobre lo sucedido con Juan Osorio, productor de “El último rey” pic.twitter.com/U7Vc8Foozp — Programa Hoy (@programa_hoy) June 17, 2022

Tras ello, el famoso se puso a llorar al decir que espera poder trabajar de nuevo con Juan Osorio:

“Lloré de coraje, porque a veces son cosas que pasan, somos humanos y tienes errores y a veces pasan cosas en contra de tu voluntad”, lamentó.