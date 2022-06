Juan Osorio no quiere trabajar con Pablo Montero porque dejó tirada la serie de "El Último Rey" (VIDEO)

A Juan Osorio no le quedaron ganas de volver a trabajar con Pablo Montero, luego de que el cantante protagonizara la serie de Vicente Fernández “El Último Rey”.

Juan Osorio, molesto porque Pablo Montero dejó tirada a la producción de "El Último Rey"

Juan Osorio de la serie “El Último Rey” señaló que Pablo Montero es alcohólico y dejó a la producción tirada en el último día de grabación.

“Dejó plantados a todos sus compañeros y a la renta de un estadio, por lo tanto sí me molestó muchísimo, me pareció una actitud falta de profesionalismo y al día de hoy no he cruzado palabra con él. Lo que tiene que hacer es presentarse en mi oficina y ofrecer una disculpa”, dijo Juan Osorio.

El productor de la serie mencionó que está enojado con Pablo Montero porque él lo defendió de las críticas para que realizara el papel de Vicente Fernández.

Asimismo, Juan Osorio dejó en claro que no quiere volver a trabajar con Pablo Montero debido a la falta que tuvo con la producción.

“Si me lo preguntas ahorita, no tengo ningún interés de trabajar con Pablo Montero. No puedes ser tan cínico –por no disculparse ni con él ni con sus compañeros– en la vida cuando cometes este tipo de errores”, mencionó el productor de televisión.

Juan Osorio señaló que trata de entender que las cosas que hace Pablo Montero es debido a la enfermedad del alcoholismo.

“Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández, pero no se nos puede olvidar que hay una enfermedad y si no tienes la convicción, el valor, de decir esto no más en mi vida. Yo tengo que entender que Pablo, antes que nada, cuando le gana la enfermedad es muy difícil”, reveló Juan Osorio en una entrevista para De Primera Mano.