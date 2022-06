Pablo Montero se enoja porque le preguntan por sus problemas con el alcohol: "Me estoy atendiendo" (VIDEO)

Pablo Montero está involucrado en una nueva polémica, luego de que terminara la serie de “El Último Rey” sobre la vida de Vicente Fernández.

El cantante y actor fue abordado por la prensa para preguntarle sobre los recientes escándalos en los que ha estado como los dichos de Juan Osorio en los que menciona que ya no quiere trabajar con Pablo Montero debido al alcoholismo que padece.

“Cuando yo tengo algún problema en este caso, lo que me está preguntando yo siempre me atiendo y trato de hacerlo y ya estoy ahorita haciéndolo porque tengo mucho trabajo”, respondió Pablo Montero.

A decir de los reporteros que hablaron con Pablo Montero, el cantante estaba de mal humor, pues le reclamó a una periodista por preguntarle sobre los motivos por los que no se presentó en el aniversario de un restaurante mexicano.

“No inventes, estás inventado, ve y pregúntale a esa persona por qué no fui, porque no había llenado los requisitos, porque si yo traigo 25 músicos y no hay más que 10 micrófonos, no puedo presentarme”, dijo.

Pablo Montero vuelve aclarar que no se fue sin pagar de un restaurante

Pablo Montero señaló que no se fue sin pagar la cuenta de 15 mil pesos y que él había llegado con unas personas y después llegaron más personas acompañados de mujeres.

Todos se fueron y querían que él pagara la cuenta, Pablo Montero dijo que él sí pagó su parte, pero no la del resto y mencionó que ya localizaron a las personas con las que estuvo ese día y también ya pagaron su deuda con el restaurante.

KR