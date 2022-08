Pablo Montero agrede a reportera y le rompe su equipo; usuarios lo tunden: "Qué barbaján" (VIDEO)

El cantante Pablo Montero volvió a la polémica y esta vez porque se lanzó contra una reportera hasta el punto de que el artista le arrebató su equipo y le exigió borrar el video de la entrevista que le hizo.

Todo sucedió durante un show que ofreció Pablo Montero en el Teatro del Pueblo de Saltillo, Coahuila. La reportera del programa Ventaneando comenzó a hacerle preguntas al cantante, sin embargo, a éste parece que no le gustaron los cuestionamientos de la periodista porque empezó a enojarse.

Juan Osorio fue quien reveló que Pablo Montero tenía problemas con el alcohol y aunque no se escucha la pregunta completa se especula que la reportera le cuestionó si entraría a un centro de rehabilitación.

"¿Si vas a ingresar a uno?", se escucha a la reportera en el video, en seguida Pablo Montero se molesta y le dice: “No entiendo tu pregunta... o sea, ¿yo dije eso?". La periodista aseguró que no lo mencionó él, pero son dichos de personas allegadas al cantante.

@PabloMOficial estalla contra reportera de @VentaneandoUno ante la preguntas hechas esta noche en saltillo y le rompe su equipo de trabajo. Pablo Montero siendo Pablo Montero. #pablomontero pic.twitter.com/h2NjJnBbhf — AperezColungaa (@AperezColungaa) August 7, 2022

Entonces, Pablo Montero enfureció más y le dijo a la periodista que no le preguntara eso y hasta la señaló de ser poco profesional.

"Entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso y sé más profesional", exclamó Pablo Montero visiblemente enojado.

Pablo Montero rompe equipo de la reportera

Pablo Montero no contuvo el coraje, así que le habló a una persona de seguridad, ambos se acercaron a la reportera y a su camarógrafo y comenzaron a forcejear con ella, pues el cantante le arrebató su equipo.

Antes de finalizar la grabación en la que quedó todo captado, se observa que la periodista lo ve asustada y se hace para atrás para evitar que Pablo Montero le quite el celular. El artista le exigió a la reportera que eliminara el video que grabó: “Lo vas a bajar”.

Usuarios se lanzan contra Pablo Montero

Luego de que se difundió el video los usuarios de Internet se lanzaron contra Pablo Montero y lo calificaron de patán, nefasto y violento por atacar a la reportera.

“Que tipo tan nefasto y odioso”, “Que barbaján, tipo violento y nefasto”, “Das pena, lo peor es que ya nada me sorprende viniendo de ti”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.