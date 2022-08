Pablo Montero se disculpa con reportera tras agresión y dice que pagará los daños

Pablo Montero se disculpó con la reportera que agredió en Saltillo, Coahuila, el fin de semana, luego de que le hiciera una pregunta al artista sobre su alcoholismo.

El cantante ofreció una entrevista para el programa Ventaneando, después de que la reportera Italia Herrera acusara que fue amenazada y hasta privada de su libertad por parte del artista.

Pablo Montero se disculpó con la periodista y aseguró que perdió el control porque estaba su hijo presente cuando la reportera le cuestionó sobre sus problemas con el alcohol.

“Quiero disculparme con la reportera Italia Herrera y con su compañero mi comportamiento para ellos no fue correcto. Y si es necesario pagar algo que se haya dañado, no sé si el micrófono fue lo que se cayó. Si hay que pagar algo que se haya dañado yo me hago responsable por eso estoy dando la cara”, dijo Pablo Montero.

“Me descontroló un poco la pregunta esa pregunta siempre la he contestado, pero en ese momento yo estaba con el niño a lado y fue lo que me puso así, se me hizo muy incómodo”, explicó el cantante. Asimismo, Pablo Montero reconoció que tiene que controlar sus impulsos.

Pablo Montero dice que ya superó sus problemas con el alcohol

El cantante Pablo Montero reconoció que sí tuvo problemas con el alcohol en el pasado. Señaló que se está cuidando desde hace varios meses por su trabajo, ya que estuvo haciendo la serie de El Último Rey de Vicente Fernández.

Reconoció que no llegó al último día de grabación de la serie porque se hizo una fiesta en el rancho y bebió tequila. Pero dijo que estuvo al 100 por ciento en la producción hasta el último día.