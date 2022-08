Reportera acusa que Pablo Montero la amenazó y privó de su libertad: "Fue una pesadilla"

La reportera de Ventanenado Italia Herrera rompió el silencio sobre la agresión que sufrió por parte del cantante Pablo Montero.

La joven periodista señaló que ella se acercó de forma respetuosa a Pablo Montero, sin embargo, el cantante la intimidó para que borrara el material que había grabado.

“Yo ya me quería salir, pero su personal de seguridad no me dejaba salir… Entré en shock y sinceramente no sabía qué hacer... no esperas que un artista de gran calidad haga ese tipo de cosas. No esperas que haga eso enfrente de un niño y de mujeres”, señaló la reportera de Ventaneando.

Asimismo, la periodista señaló que el personal de seguridad de Pablo Montero la mantuvo encerrada durante 10 o 15 minutos.

“El señor Pablo me manoteó muy feo la mano, me quitó el teléfono y lo que ustedes ya vieron. Fue una pesadilla estar encerrada en contra de mi voluntad porque me privaron de mi libertad alrededor de 10 o 15 minutos, pero fue muy feo”, señaló Italia Herrera.

La periodista contó que recurrió a las autoridades de Saltillo, Coahuila, que fue el lugar en el que ocurrió la agresión.

“Me encuentro en la delegación aquí en Saltillo... la fiscalía está agilizando las cosas porque estoy con mucho miedo. Me dijo muchas malas palabras, fue muy grosero, golpeó en distintas ocasiones a mi compañero y no se lo deseo a nadie”, declaró a Ventaneando.