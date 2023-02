Pablo Montero rompe el silencio por denuncia de abuso: "Me vale mad..."

El cantante Pablo Montero rompió el silencio luego de que se diera a conocer que hay una denuncia en su contra por presunto abuso sexual a dos jovencitas que asistieron a un concierto de él en Chiapas.

Pablo Montero ofreció una entrevista a TVNotas en la que negó las acusaciones de abuso aseguró que él jamás haría eso y que está sorprendido de que lo hayan contactado para preguntarle del tema.

“No sé de qué me hablas, yo no he hecho nada. Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así, no quiero haber de eso porque no soy así y me conocen”, dijo Pablo Montero a la revista.

Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez. Me conoces muy bien los pantalones que tengo, primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso Pablo Montero

Pablo Montero señaló que todo es mentira y que no tiene nada que esconder y que prueba de ello es que sigue trabajando y que tiene pronta una presentación en Jalisco, en la cual estará presente.

Pablo Montero se dijo “sacado de onda” ante las preguntas del periodista de TVNotas y volvió a afirmar que no haría tal cosa como abusar de unas jovencitas.

“Yo estaba platicando con un amigo de mi padre, me entra tu llamada y me sales con esto. Yo no soy así y nunca voy a hacer eso, me están sacando mucho de onda con esta nota. Yo voy y me voy a poner enfrente, me vale mad… lo que digan, lo que pase, porque estoy consciente de lo que yo soy”, dijo Pablo Montero.

Otros escándalos de Pablo Montero

El cantante que participó en la serie de El Último Rey dando vida a Vicente Fernández señaló que ya está cansado de limpiar su imagen, ya que constantemente se ve involucrado en problemas como cuando no pagó la cuenta de 15 mil pesos de un restaurante de Polanco o cuando agredió a una reportera de Ventaneando.