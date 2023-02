Pedro Sola defiende a Pablo Montero de acusación de supuesto abuso: "Ellas se apuntan"

Pablo Montero es acusado por dos jovencitas de supuesto abuso sexual, tras una presentación que tuvo el cantante en Chiapas.

La noticia causó polémica, ya que según la revista TVyNovelas la Fiscalía de Chiapas solicitó el apoyo de la Fiscalía de Nuevo León y de la Interpol para localizar a Pablo Montero. Según la información las dos denunciantes acudieron a una fiesta con el artista.

Hasta el momento Pablo Montero no ha dado ninguna declaración al respecto, sin embargo, durante el programa de Ventaneando cuando se presentó la nota Pedro Sola defendió al cantante.

El tío Pedrito señaló que después de los shows ocurren cosas entre los artistas y sus seguidoras.

Las fans al ver al cantante que viven enamoradas de él termina la fiesta, tú imagínate la adrenalina de los cantantes, de los músicos que están arriba de un escenario y luego van a una fiesta posterior invitan a las chamacas y ahí van corriendo y luego de repente ocurren cosas a lo mejor por la copita o la emoción, ellas se apuntan y van y luego: 'Ay ora qué', pues ¿cómo? Pedro Sola sobre Pablo Montero

Asimismo, mencionó que ha habido casos de mujeres que han revelado que tuvieron hijos con cantantes gruperos y lo dan a conocer 15 años después.

"Es como las que 15 años después salen con que tienen un hijo de un grupero que fueron a ver un día y se metieron al camerino con él, 15 años después. Pues sí esas cosas suceden. Ahora las muchachas si son menores de edad también Pablo tiene que estar atento", mencionó el tío Pedrito y pidió a los papás de las jóvenes a tener cuidado.

Por su parte, Daniel Bisogno también hizo comentarios sobre el caso de Pablo Montero y aseguró que él no imagina que el cantante sea capaz de hacer lo que le acusa.

"Honestamente no me imagino a Pablo Montero haciendo un abuso, otras cosas, pero no eso. Habría que ver cómo son las cosas porque uno no puede meter las manos al fuego ", dijo Daniel Bisogno.