Kalimba responde a denuncia de Melissa Galindo: "No tengo nada que temer"

Kalimba respondió a la denuncia que Melissa Galindo interpuso en su contra y aseguró que no le tiene miedo a los señalamientos de su acusante y afirmó que no permitirá que se siga dañado su imagen.

A través de un comunicado, Kalimba señalo que “quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no sólo en redes sociales fui yo, pues no tengo nada que temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen de la forma en que lo han hecho, y por eso voy a demostrar precisamente ante las autoridades, que soy inocente”.

Respecto a la demanda que interpondrá en contra de Melisa Galindo, dijo que sus abogados están “seleccionando de la batería de pruebas con las que cuento, las que servirán para acreditar ante el juez, el daño moral y económico que he sufrido con motivo de las falsas acusaciones hechas en mi contra”.

Kalimba remarcó que meterá su demanda en contra de Melissa Galindo pasando la Semana Santa, pues los juzgados estarán de vacaciones ese periodo, tras el cual se “llegará hasta las últimas consecuencias”.

“Ya instruí a mi abogado para que de inmediato nos presentemos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ponerme a su disposición, esclarecer los hechos, así como presentar las pruebas que demuestran mi inocencia”, remarcó Kalimba.

“Finalmente, pido a los medios de comunicación y público en general que sigan muy de cerca el caso, pero dando oportunidad a los Tribunales, y ahora a la Fiscalía, para que hagan su trabajo y deslinden responsabilidades conforme a derecho”, remarcó Kalimba.