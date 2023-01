William Valdés se va de México; no encuentra trabajo tras despido de VLA: "Me pusieron obstáculos"

William Valdés, conductor que pasará a la historia de la farándula mexicana por ser despedido de “Venga la Alegría”, anunció que se va de México, pues no ha podido encontrar trabajo desde que lo corrieron del programa.

El anuncio lo hizo William Valdés a través de sus redes, donde aseguró que se le han puesto obstáculos en su vida laboral farandulera.

“Es oficial y le tengo que decir adiós a México, fueron cuatro años espectaculares, increíbles, llenos de muchísimas aventuras, experiencias y como muchos saben el último día de trabajo mío fue el 28 de octubre y bueno es una realidad, a México yo me mudé en 2019 y vine a trabajar”, inició William Valdés.

“Siempre quise vivir acá, siempre quise trabajar acá y lo cumplí, aunque fueron sólo cuatro añitos. La familia en las redes sociales creció increíble, es algo que nunca me creí y quiero darles las gracias infinitamente a ustedes que siempre están acá apoyándome”, agregó.

William Valdés agregó que, al estar desempleado, se le complica mantener el estilo de vida en México al que se acostumbró gracias a su sueldo de conductor televisivo, motivo por el cual se va a regresar a Miami.

“Muchos saben que yo me he manejado en la televisión, en redes, en mi vida diaria muy directo. Soy una persona que no anda con muchos rodeos… como ustedes saben, no tengo trabajo, esa es la realidad, entonces se me complica muchísimo vivir aquí en México, seguir teniendo mi vida acá, entonces por eso he tomado la decisión de regresar a vivir a Miami”, lamentó.

“No es una decisión fácil, no es una decisión que tomé de la noche a la mañana. La tomé en diciembre, fui a Miami el 14 de diciembre para ver como estaban las cosas en mi casa, los movimientos que tenía que hacer allá. Mi departamento aquí en México está hasta abril, entonces se me vence ya el contrato acá y lo más correcto, porque no tengo trabajo es darlo, regresarlo para que otra persona lo rente”, agregó William Valdés.

Finalmente, el sujeto afirmó que se le pusieron obstáculos en la farándula mexicana y que hay gente que no quería que su carrera creciera.

“Me hubiera gustado seguir creciendo más en esta industria del entretenimiento, pero no se me dio. Me pusieron muchos obstáculos aquí en México pero creo que estoy hecho para sobrepasarlos con los ojos cerrados, me han pasado muchísimas cosas y no pasa nada”, lamentó William Valdés.