William Valdés anuncia que se va de redes por 'salud mental' y lo celebran: "A nadie le importas"

William Valdés informó que se va de las redes sociales, luego de que la gente celebró que había sido despedido de “Venga la Alegría”. No obstante, lejos de recibir mensajes de ánimo, los internautas celebraron que también se va del internet.

Cabe recordar que William Valdés reveló que, cuando fue despedido, ni siquiera le avisaron a él y, por si fuera poco, aseguró que ya presentía que lo iban a correr del programa.

“Este despido lo estaba esperando, pero en diciembre o enero, por los chismes que decían en los pasillos. Aparte, el miércoles pasado me llamaron a hacer los promos de navidad de Azteca, pero el jueves pasado salí del programa, me fui a un ensayo que tenía; siempre lo he dicho, no se comunicaron conmigo”, dijo al respecto.

Ahora, en un mensaje al que le puso la fecha mal, William Valdés afirmó que se va por un tiempo de las redes sociales porque “se han sacado cosas de contexto” y porque éstas están repletas de personas tóxicas.

“Últimamente han sacado cosas de contexto y ponen lo que quieren poner. Yo sé quién soy, muchos no saben todo lo que pasa detrás, muchos no saben lo que vivo día a día. Pero hay una realidad y es que mi salud mental es más importante que esto. Me retiro un tiempo de redes, un mundo tóxico lleno de gente que solo llega hacer daño”, escribió el famoso.

Dios mío no nos quites a William Valdés por favor!!!! Jajajajajaja el chico berrinches dice que se larga de las redes porque (según él) tooodo lo sacamos de contexto. Él es bueno y de alma pura pero los malos somos todos los demás. pic.twitter.com/y1BiZ89a3D — Chismosote (@ChismosoteTV) November 4, 2022

“Tengo varias campañas, las cuales tengo que cumplir y es lo que verán. Necesito desaparecer un tiempo y conectarme conmigo. Necesito tiempo para mí. Necesito estar bien conmigo para poder estar bien con todo”, agregó.

Como era de esperarse, los fans reaccionaron a la “triste” noticia y le dejaron claro a William Valdés que celebran que también se vaya de las redes y que su ausencia no le importará a nadie.

“Qué se largue”, “el chico berrinches dice que se larga de las redes”, “intentó la máquina del tiempo y regresó al 2020”, “con esa actitud no va a llegar más allá de la esquina” y “llégale, a nadie le importas”, fueron algunos de los mensajes.

Estoy tan triste.. devastado …🤣🤣 — menmen42 (@mencdmx42) November 5, 2022

Que se desaparezca la inventada y que soporte — Pelusilla (@CristinaVieyra8) November 4, 2022