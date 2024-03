Las y los mexicanos solemos dejar todo para el último y los pagos de servicios o similares, son de esos trámites que dejamos hasta casi llegando la fecha límite, arriesgándonos a multas y recargos. Estos trámites que por lo regular dejamos al final son los relacionados con la verificación, las inscripciones a cursos o la tenencia vehicular.

Si fuiste de ese sector de la población que dejó para el final el pago de la tenencia en la CDMX, te contamos cuáles son los montos de las multas por no hacer el pago a tiempo.

¿Cuánto tengo que pagar de multa si no pago la tenencia el 31 de marzo en la CDMX?

La multa por no hacer el pago de la tenencia en la Ciudad de México alcanza los 628 pesos, una cantidad a la que deberás sumar el refrendo y el 0.7 por ciento de recargos. Pero no sólo de multas se trata esto, pues en caso de no hacer el pago de la tenencia en tiempo y forma, estos castigos podrían aplicarse también:

Imposibilidad de llevar a cabo la verificación de tu auto.

​Restricción para realizar el cambio de placas del vehículo.

​Impedimento para efectuar trámites de cambio de propietario en caso de compra o venta de vehículo con adeudos.

​En caso de que tu auto sea remitido al corralón, no lo podrás retirar del lugar hasta que presentes el comprobante del pago de la tenencia.

La tenencia de la CDMX se tiene que pagar hasta este 31 de marzo.

¿Cuál es el costo de la tenencia en la CDMX en este 2024?

El monto depende del cilindraje del automóvil, así como de su clasificación especial. Los costos para este 2024 son los siguientes:

Vehículos con 4 cilindros: 450 pesos.

​Vehículos con 5 o 6 cilindros: mil 362 pesos.

​Vehículos con 8 o más cilindros: mil 698 pesos.

​Motocicletas: 568 pesos.

​Vehículos de transporte público: mil 414 pesos.

​Vehículos importados: tres mil 94 pesos.

​Vehículos de carga o transporte privado: 276 pesos por cada tonelada de capacidad del vehículo.

