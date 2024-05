Con la décima Contingencia Ambiental de 2024 en CDMX, se iguala el penoso récord de 2016

De mala calidad del aire no hemos dejado de hablar estos días. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAMe, dio a conocer que este miércoles 22 de mayo se activa la décima contingencia ambiental de este 2024, pues las malas condiciones del aire que respiramos en la Zona Metropolitana del Valle de México no mejoran.

El cambio climático, producto de muchas de las acciones del ser humano, ha provocado que con el paso de los años, las temperaturas aumenten y las olas de calor sean mucho más intensas, algo que en poco ayuda a que la calidad del aire mejore en la Ciudad de México y el Área Metropolitana.

Ante esto nos preguntamos: ¿es 2024 el año que ha tenido más contingencias ambientales en la historia? ¿Cuál es ese penoso récord del 2016 del que tanto se habla? Hoy es tiempo de respondernos esta pregunta.

Así se veía la CDMX cuando se activaron ocho contingencias ambientales en 2016. Cuartoscuro / Archivo

¿Cuál es el récord de Contingencias Ambientales en la CDMX?

De acuerdo a los propios registros de la CAMe, en el año 2016 que se modificó el Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de México para reducir el umbral de 180 a 150 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA), con el objetivo de tomar acciones preventivas de manera oportuna para proteger la salud, se habían decretado diez contingencias ambientales hasta el 19 de mayo de ese año.

El récord de Contingencia Ambiental activada lo tiene ya también este 2024 cuando este miércoles 22 de mayo se activó la décima del año, sin contar los meses en los que se registra también mala calidad del aire como lo son septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con la llegada de las Fiestas Patrias y el último trimestre del año en donde la pirotecnia provoca contaminación.

Así se ve la CDMX actualmente tras la décima contingencia ambiental activa en este 2024. Cuartoscuro.

La mala calidad del aire con el paso de los años

Todo esto ha ido en aumento con el paso de los años, como lo podemos observar en los registros de la CAMe. En el año 2020 se activó sólo una vez la emergencia por mala calidad del aire, aunque ese fue el año de la declaratoria de pandemia por COVID-19.

En el año 2021 se activó la Contingencia Ambiental en cuatro ocasiones y la etapa más crítica fue al durar un día completo esta alerta. Para el 2022, fueron seis veces las que se activó la Contingencia Ambiental y el periodo más largo fue de dos días. Este 2024 el periodo más largo fue de cuatro días, casi incluso alcanzando los cinco, siendo ya diez veces las que se activa la Contingencia Ambiental.

