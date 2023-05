Denuncian a mujer por maltratar a perrita con un palo 'porque orinaba sus plantas'

"El que maltrata a un animal no va a tardar en maltratar a alguien de la sociedad. El maltrato animal es un foco rojo. El maltrato animal es la antesala a la violencia social". En algún momento, este argumento se presentó en un foro en el que se hablaba sobre los Derechos de los Animales, llamado "Por los que no tienen voz".

Quisiéramos pensar que el maltrato animal, dados los castigos que de pronto se establecen en algunas entidades de la República Mexicana, se ha reducido, sin embargo, historias como la que te contaremos en La Razón, no dejan de suceder en todo el país. En este caso, el escenario es un domicilio ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, de donde una perrita resultó severamente lesionada.

'Va por un palo y la golpea en varias ocasiones'

A través de su cuenta de Facebook, Daniela Téllez denunció lo que sucedió en el patio de su casa, cuando ella salió a dejar a su hijo a la escuela, el pasado 8 de mayo. "Después de dejarlo, pasé al domicilio de mis suegros donde me encontraba desayunando. Observando mis cámaras de mi domicilio a las 8:05 de la mañana, me percato que la señora (mi tía) estaba hurgando en mi domicilio y observa que mi perra está del lado de la puertita donde está mi patio", comienza la narración de Daniela.

Es entonces cuando comienza a ver la agresión en contra de su perrita. "Va por un palo y veo que va directo a golpearla en varias ocasiones así viendo que la perra no se podía sostener. Ve lo sucedido desde mi celular y me dirijo a mi domicilio en donde encuentro a mi perra en mal estado, llevándola al antirrábico de mi alcaldía Magdalena Contreras, donde me dicen que su ojo está en mal estado, su pie izquierdo y columna, por los golpes que le dio con el palo".

En las imágenes que no te mostraremos por lo sensibles que son, se observa a una mujer golpear de manera incesante a la perrita, quien en algún momento se arrastra para evitar ser alcanzada por el palo con el que estaba siendo agredida.

La mujer golpeó muy fuerte a la perrita y terminó lastimándole no sólo un ojo, sino también columna y patitas. Redes sociales.

Una denuncia sin resultado alguno

De acuerdo a lo que narra Daniela, aunque se hizo la denuncia correspondiente, no hubo resultado alguno, por lo que ahora ella se encuentra solicitando apoyo para los gastos médicos de su perrita. "Se procedió a MP, pero ella no quiso dar ningún apoyo económico a lo que le causó a mi perrita", escribió Daniela.

Se ve en la necesidad de solicitar el apoyo de asociaciones para la defensa de los derechos de los animales. "Busco una asociación que me ayude a poder llevarla a un oftalmólogo porque su ojito quedó lastimado. Por el momento yo no contemplaba estos gastos y no tengo el recurso económico para llevarla a una consulta de especialidad", finaliza el post de Daniela. Ahí mismo se reveló que los golpes fueron, presuntamente, porque la perrita orinaba sus plantas.

En los comentarios, la apoyan y le piden que vuelva a denunciar, pues con las pruebas que tiene, puede hacer que pague el maltrato animal con cárcel. "Mete una demandota. Y si no quiere pagar, oblígala. Recuerda que eso está penado, tienes pruebas. Aunque sean familia no tienen derecho"; "Esa señora se va a la cárcel con esas evidencias"; "Sigue con la denuncia para que le obliguen a pagar los daños de tu perrita", fueron algunos de los comentarios que Daniela recibió en su post.

Recordemos que en la Ciudad de México se reformó el Código Penal para establecer sanciones más severas contra el maltrato animal. Quien maltrate y lesione a un animal será castigado con penas que van de seis meses a dos años de cárcel y multas de 3 mil 100 a 6 mil 200 pesos.