'El Chato', el primer perrito en participar en una audiencia por maltrato en su contra

Ya no queremos más maltrato animal. Ya no queremos saber de historias en donde los animales vivan en condiciones que pongan en peligro su vida. Ya no queremos leer sobre muertes de mascotas por violencia física, por falta de alimentación o simplemente -y aunque se lea absurdo- por diversión.

"El Chato" es un perrito que sufrió maltrato en Sonora, que vivía en condiciones cuestionables y que esta semana hizo historia al convertirse en el primer perrito en estar presente en una audiencia para vincular a proceso a su exdueña por poner su vida en peligro.

El Chato fue rescatado en situación de abandono. Especial

'El Chato' hizo historia

A través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora, se informó que "El Chato" participó en la audiencia en la que "permaneció tranquilo y atento durante una hora y diez minutos, en donde se dictó vinculación a proceso a su propietaria, como probable responsable de maltrato y crueldad animal, en Etchojoa".

En el mismo documento se indicó que "El Chato", un ejemplar de raza bóxer, era maltratado por Juana "N" y que fue rescatado en acción de cateo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal luego de permanecer en un lote baldío. "El Chato", de nueve años de edad, se encontraba en situación de abandono, sin agua ni comida y "sus costillas eran visibles y estaba en riesgo su vida".

Juana "N", ante los datos de prueba presentados por personal de la Fiscalía de Sonora, llevará su proceso en libertad y no deberá salir de la ciudad mientras se realiza el trámite judicial en su contra. "El Chato" se presentó en la audiencia porque su cuidadora temporal no pudo asistir al proceso judicial vía Zoom.

El Chato ya tiene un mejor aspecto Especial

'El Chato' recuperó peso

La Fiscalía informó que luego de cuarenta días de recibir alimentación y atención, “El Chato” luce juguetón y feliz, "sólo que presenta cierto grado de obesidad, por lo que será atendido por personal del refugio Cashitos de Esperanza, a cargo de Margarita Murillo, en Huatabampo, donde con gran cariño, le brindan asilo, atención personal y médica".