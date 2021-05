El descontento obliga a debatir a candidatos: consejero del IECM

En los comicios para renovar la titularidad de alcaldías, los candidatos de este año han demostrado tener mayor interés en participar en comparación con el proceso anterior, motivación que pudieron obtener a partir de que la población ha mostrado su descontento, manifestó Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El organismo realiza el ejercicio llamado “debate chilango”, en el que los aspirantes exponen sus propuestas. Hasta el momento se han realizado 13 debates de los candidatos en Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tlalpan, Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Tláhuac.

En las 13 demarcaciones hay 110 candidatos que compiten por conseguir el puesto, de los que, hasta el momento, 16 no acudieron.

En los debates chilangos del año 2018 en las mismas 13 alcaldías también hubo 16 personas que decidieron no acudir al ejercicio organizado por el árbitro electoral, aunque en las elecciones anteriores fueron 81 candidatos en total para esos territorios, 26 por ciento menos de los que hay ahora.

Al igual que ahora, hace tres años Morena encabezó la lista de faltistas.

Gráfico

Al respecto, Mauricio Huesca señaló a La Razón que en la jornada pasada muchos de los candidatos que llevaban la ventaja en preferencias electorales evitaron el debate, probablemente confiados en su músculo político; ahora en los candidatos, si bien hubo ausencias importantes, se notó una mayor disposición.

“Hubo ausencias muy importantes en ese proceso (2018) de las alcaldías; pero ahora sí fueron y eso habla muy bien del entendimiento y de la importancia de lo que el voto duro los puede salvar”, dijo.

Cuestionado sobre si dicha disposición pudiera deberse a que la ciudadanía ha mostrado descontento con el trabajo realizado en las alcaldías, el consejero consideró que sí es un factor.

“Hace tres años prácticamente hubo un abandono por parte del partido mayoritario en algunas demarcaciones donde estaban muy fuertes, de no asistir a los debates; en este ejercicio fue muy distinto. Claro que hubo ausencias también importantes de personajes destacados en la contienda electoral de las alcaldías, pero ello no obstó para que también otros personajes que tradicionalmente en esas demarcaciones no iban sus contendientes, fueron esta vez”, agregó.

Gráfico

Aunque algunos aspirantes han entendido la influencia que pueden alcanzar los debates, “a algunos otros no les preocupa irse a parar a un encuentro de este tipo; pero ya no es el 100 por ciento. Antes era prácticamente 100 por ciento que: ‘frente a mi músculo político, pues estoy en una zona de confort en la cual solamente voy a aquellos eventos, participo en aquellos mítines en los que tengo cierto margen de control’”, explicó.

Expuso que la relevancia de los debates para los participantes y para la población también obedece al contexto de la pandemia y al impulso en redes sociales, de manera que la proyección en este año se generó incluso con los llamados memes, de donde se genera debate y voto informado.

“El discurso que se da también en redes sociales es un nuevo aprendizaje y de ahí se nutre mucho para generar una información más quirúrgica para la ciudadanía, en donde deliberan públicamente”, comentó.