Desechan cambiar uso de suelo en 2 alcaldías

El Congreso de la Ciudad de México desechó dos iniciativas ciudadanas que proponían cambios de uso de suelo en las alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa, ante la falta de elementos técnicos y jurídicos que los justificaran.

El primer caso se refería al Programa de Desarrollo Urbano Carretera México-Cuernavaca, que actualmente se encuentra en proceso de formulación y aprobación.

Lo anterior, debido a que la última actualización, vigente en estos momentos, se decretó el 13 de agosto del 2010, por lo que es necesario hacer una reformulación, argumentaron los solicitantes.

En la propuesta se pedía “permitir el uso de suelo habitacional plurifamiliar de cuatro niveles, con 30 por ciento de área libre, densidad media, una vivienda cada 100 metros cuadrados de terreno, número de viviendas de 15 y un semisótano, en el predio ubicado en la carretera México-Cuernavaca número 4,365, en la colonia Pueblo Chimalcóyotl.

En otra solicitud que también fue desechada se pedía modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa respecto al inmueble ubicado en calle Sur 73 B número 208 de la colonia Sinatel, para regularizar una construcción que no cumple con la normatividad.

Ante el panorama, la diputada panista Gabriela Salido aseguró que los solicitantes, supuestamente ciudadanos, en realidad buscaban regularizar construcciones ilegales.

Además, agregó que la iniciativa referente a la alcaldía Iztapalapa no cumple con lo establecido a la Ley de Desarrollo Urbano.

Y comentó: “La solicitud no aporta elementos técnicos y no considera que la demarcación no tiene un déficit en el suministro de agua y de infraestructura de drenaje”.

Elvira es una ciudadana que tiene su casa sobre Ermita Iztapalapa y fue afectada por la construcción de dicho inmueble: “De por sí en la alcaldía nunca hay agua, pero detona más cuando hay construcciones grandes como es el caso del 208; lo más irónico fue que a quienes viven ahí nunca les faltó, pero el resto de vecinos padecemos las injusticias de las autoridades”.