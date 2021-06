Detienen a representante de Margarita Zavala por conflicto en una casilla electoral

La policía de Seguridad Ciudadana de la capital detuvo al restaurantero Eduardo Solórzano Caraza, quien es además representante de la candidata a diputada federal, Margarita Zavala, por incidentes en una casilla de la Ciudad de México.

Previo a su detención, Solórzano denunció que se habían registrado ataques de personas presuntamente identificadas con Morena en la casilla 5108.

Por lo anterior llegaron al lugar elementos de la policía capitalina, quienes se llevaron en calidad de detenido al “búnker” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la colonia Doctores.

En varios mensajes, el representante de Zavala Gómez del Campo escribió: “Me dicen que estoy en calidad de detenido por 48 horas, en la Fiscalía donde está el búnker; seguro me quitan el teléfono”.

leer más Detienen a red de 17 personas que compraba voto para Morena en Reynosa

En otros texto, Eduardo Solórzano destacó que “la casilla donde hubo el ataque de Morena en donde estaba como representante de la candidata a diputada federal Margarita Zavala, es la 5108”.

El ahora detenido publicó dos videos en donde se observa la discusión con dos presuntos morenistas, uno de ellos se identifica como RG (Representante General), mientras Solórzano lo acusaba de que ambos llegaron a agredirlo.

Video en donde Eduardo Solórzano Caraza discute con dos presuntos morenitas. Video: Especial

“Nunca agredimos al señor”, declaró el RG, cuyo nombre no se divulgó, ante lo cual en tono molesto el representante de Zavala insistía: “Sí me agredieron, hay muchos testigos. El señor me agredió y este señor me agredió”, indicó señalando a los supuestos representantes de Morena.

Uno de los acusados por el restaurantero logró abrir la puerta y de inmediato aprovechó para escapar junto con su compañero, sin que la policía pudieran detenerlos. Afuera seguidores del partido guinda lograron jalar a uno de ellos.