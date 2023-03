¿Qué están haciendo los hombres para reducir las violencias en contra de las mujeres?

Mucho hablamos sobre cómo es que las mujeres tejen redes de ayuda, cómo forman comunidades, cómo trabajan en pro de las otras. Desde compartirse la ubicación en tiempo real, pasando por la creación de stickers clave para comunicarse si se sienten en peligro, hasta ofrecer un refugio en caso de necesitarlo si se sufre de violencia o acoso.

Pero, ¿qué es lo que hacen los hombres? ¿Cuáles son sus labores para acortar esa brecha de género, para reducir sus violencias en contra de las mujeres? ¿Qué tanto deciden los hombres hablar de masculinidades? Ricardo Ayllón, cofundador y coordinador de Metodología de Género y Desarrollo, A.C., Gendes, platicó con La Razón para explicarnos cómo desde su trinchera, apoyan a aquellos hombres que buscan ayuda para detectar sus violencias y lograr una verdadera deconstrucción.

Gendes, el feminismo como base para su creación

La creación de Gendes fue inspirada por mujeres, principalmente por Patricia Bedolla Miranda, Esperanza Tuñón y Marcela Lagarde, quienes son figuras más que importantes en el feminismo en México y sí, también a nivel mundial. Todas ellas fueron mostrando el camino a los fundadores, incluido Ricardo Ayllón, quien nos habló sobre cómo es que el ver las violencias ejercidas en contra de sus compañeras, fue el parteaguas para trabajar en reducir el machismo y provocar que los hombres quieran hablar de sus masculinidades.

"Maestras feministas nos fueron mostrando el camino. Ellas nos mostraron estas realidades, nos fueron formando en temas de género. Viendo, después, cómo muchas amigas, compañeras, vivían estos efectos de las violencias de los papás, abuelos, de cómo como hombres íbamos ejerciendo estas formas de violencia. Son ellas quienes nos han impulsado a formar una organización para hombres que trabajara en dos temas: la promoción de la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres, justo desde el trabajo con hombres", indicó Ayllón para La Razón.

Definido por él mismo, no se consideran aliados, ni feministas. Son hombres trabajando con otros hombres en la prevención y en la atención de la no violencia contra las mujeres. "Para no etiquetarnos ni ponernos medallitas. Estamos haciendo ese trabajo a nivel individual, a nivel nacional, con todas las acciones que hacemos desde Gendes", agregó.

Pero a ver: ¿un hombre sólo llega y dice 'soy machista' y se trabaja con él?

No es algo tan sencillo y Ricardo lo reconoce. "Cuando hablamos de atender a ese hombre generador de violencia, llegan de muchas maneras. Al día de hoy, sabemos que un porcentaje pequeño, un 30 por ciento, son hombres que nos buscan en redes sociales o nos escucharon en algún medio de comunicación. Estos hombres son hombres que sí identifican que ellos están haciendo algo, a veces ni siquiera lo logran nombrar, sólo saben que es algo que están haciendo, que está dañando a la pareja, a la familia y a ellos mismos. De este 30 por ciento, todavía hay un pequeño porcentaje que nos dice que sus formas de expresar el enojo, su violencia, su maltrato, las identifican, pero no saben cómo detenerlas y por eso vienen aquí", explicó Ayllón.

En ese sentido, nos reveló que el 70 por ciento de hombres que llegan a Gendes para intentar reducir estas violencias contra las mujeres, llegan desde los tribunales, desde universidades (por ser hombres que han sido señalados y colgados en un tendedero), desde empresas privadas que mandan a hombres ya identificados por temas de acoso, hostigamiento sexual o laboral. "Ese porcentaje llega buscando responsabilización de las personas que los envían para acá: la alumna, la compañera de trabajo, la pareja. Llegan en esta actitud entre desconcertados, enojados, confundidos", refiere.

Estar conscientes de que la violencia machista se aprende desde niños y entre los hombres, es pieza clave en el proceso. "La violencia machista la aprendemos en niños y jóvenes, entre hombres; entre hombres adultos también lo podemos desaprender. Cuando estos hombres llegan enojados, confundidos y ven a otros hombres que están haciendo este trabajo, hay un espejeo, una identificación. Empiezan a darse cuenta que ellos también tienen un problema y entran al proceso", desglosa el también psicólogo por la UNAM.

¿Qué tanto deciden los hombres hablar sobre masculinidades?

Tomando en cuenta que los hombres se criaron bajo un modelo tradicional hegemónico de masculinidad, ¿qué tanto deciden los hombres no sólo hablar sobre ello, sino también trabajarlo?

"Hay mucho desconocimiento conceptual, mucho enojo y confusión. Si mezclas en este gran grupo de hombres el desconocimiento con enojo y confusión, tenemos justo a estos hombres que cuando tú hablas de la violencia contra las mujeres, son los primeros que te dicen: 'O sea, a nosotros también nos matan'". En ese gran porcentaje, hay otro que observamos en las escuelas, en las empresas, de hombres que están en la fase de: 'Es cierto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué costo va a tener para mí? Como en un proceso de revisarse, sensibilizarse, pero que todavía no dan el paso. Cuando hablamos nosotros de las masculinidades alternativas, de nuevas masculinidades a ese modelo machista tradicional, justo es encontrar ideas, creencias, actitudes que nos lleven a promover igualdad, respeto y no violencia" comentó Ricardo.

Sobre todo en fechas como el 9 de marzo, cuando "el 9 ninguna se mueve". En ese momento hombres hablan con otros hombres: "Escuelas donde los profesores les hablan a los alumnos, los alumnos hablan con otros alumnos, en las empresas abren estos espacios entre hombres para dialogar. Entonces, llega el momento en donde se va abriendo una conciencia para algunos hombres del daño que estamos haciéndoles por los eventos de violencia, que hay grupos para atenderse, un mundo que no conocían. Son estos hombres que están entrando, revisando, proponiendo, generando posibilidades de cambio también dentro de estas instancias".

¿Qué tendría que estar haciendo un hombre para reducir el machismo?