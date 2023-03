Violencia familiar: ¿asignatura pendiente para policía de la CDMX?

Durante la entrevista para La Razón con Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos contaba que Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional, tenía un conocimiento más claro sobre aquellas zonas en la capital mexicana en donde se presentaban más denuncias por violencia familiar.

Figueroa resalta que pese a que las denuncias y llamadas aumentaron, las cifras en realidad no son negativas, pues se están contando acusaciones que se hicieron en administraciones pasadas. Pareciera que esta declaración ya la hemos escuchado con anterioridad, sin embargo, la subsecretaria explica por qué es que llegan a esta conclusión.

La violencia intrafamiliar es un delito que persigue de cerca la policía de la CDMX Cuartoscuro

Hay más denuncias porque ahora las mujeres se animan a denunciar



Pensaríamos que aunque las denuncias de acoso, violación, violencia familiar, han aumentado, en realidad no es porque esos casos hayan sucedido en la actual administración, sino que víctimas de años anteriores se están animando a denunciar debido a la apertura con la que se están realizando los procesos.

“Sí se han incrementado las denuncias. Si ustedes ven los datos de incidencia delictiva de la ciudad, de los delitos de impacto, todos van a la baja, pero si vemos los datos de violencia familiar, violación, van para arriba. Ahí hay que analizarlo con otros ojos. En un análisis que hizo hace unos meses la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, identificó que la mayor parte de ese porcentaje de aumento eran casos que habían sucedido en años pasados. O sea, que más bien las mujeres se empezaron a animar después de años de haber sufrido la violencia, sobre todo sexual, a denunciar. Mucho tiempo después, años después. Entonces eso ha hecho que se incrementen las denuncias”, explica la subsecretaria.

LEER MÁS Desde el interior: así planea la policía recuperar la confianza de las mujeres en la CDMX

Hubo más feminicidas detenidos, que feminicidios registrados



De acuerdo a la subsecretaria, hubo más feminicidas detenidos que feminicidios registrados. Aunque cada uno de los crímenes en contra de las mujeres se condena, es necesario visibilizar que se detuvieron a más feminicidas que cometieron delitos contra una mujer en años anteriores a esta administración.

“Yo creo que hay que rascarle porque hay muy altas cifras negras en este tipo de delitos. Hay cifras negras muy altas, pero insisto, con el feminicidio ha bajado. Y lo que es bien importante, que también ha insistido mucho la jefa de Gobierno y que también ha sido una coordinación entre la policía y la fiscalía, es que se reduzca la impunidad. Por ejemplo, el año pasado se detuvieron a más feminicidas de los feminicidios que hubo. O sea, se detuvieron a feminicidas de años pasados. Que suban las denuncias, quiere decir que está mejorando la confianza en denunciar, pero al mismo tiempo se reduzcan las impunidades. Es el mejor de los escenarios”, indicó Marcela Figueroa.

Cecilia Yañez López, madre de Karla Marisol Valencia Yáñez, partera y médica- cirujana en la PDI de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quien fue víctima de feminicidio en 2016. Graciela López Herrera / Cuartoscuro

Violencia familiar, el delito más ejecutado



En un trabajo que realizó la Subsecretaría se analizó cómo se estaba desarrollando la violencia familiar, sólo en llamadas de emergencia, no en carpetas de investigación porque generalmente no se llega a denuncia.

“Analizamos las llamadas de emergencia, cuántas mujeres atendemos y en dónde. Lo que identificamos fue que la violencia familiar estaba concentrada en 15 sectores de la ciudad, con el 43% de las llamadas. Entonces por ejemplo este personal especializado en atención a víctimas que ya tenemos, lo distribuimos en esos 15 sectores. No quiero decir que si no vives en otro sector no se te va a atender y apoyar en tu emergencia. Pero bueno, mientras cada vez formamos a más personal, más policías distribuidos hay, hombres y mujeres especializados y especializadas en atención a víctimas con perspectiva de género, en estos sectores se consideramos prioritarios”, indicó.

Las llamadas de violencia familiar se localizan, en su mayoría, en Gustavo A. Madero, en Iztapalapa, Cuauhtémoc, que por ser las de mayor población, siempre presentarán más llamadas. “Me deja con esta perspectiva diferente de una policía que quizá está haciendo de manera distinta las cosas, los cambios institucionales no son de un día para otro, pero me incentivo a mí misma a que vea resultados. Los números son muy fríos a veces, pero bueno, es lo primero que tienes que ver”, finalizó Marcela Figueroa.