Desde el interior: así planea la policía recuperar la confianza de las mujeres en la CDMX

¿Qué se hace cuando llegas a un lugar, como líder, y la gente a la que pretendes proteger, no confía en ti? ¿Cómo haces para generar un halo de confianza para que, en un país machista y con un alto porcentaje en violencia de género, las mujeres vuelvan a confiar en una policía que históricamente las ha reprimido, censurado, violentado?

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, específicamente desde la Subsecretaría Desarrollo Institucional, se trabaja a través de diversos programas, capacitaciones, cursos con perspectivas de género, para regresar -o incluso para muchas de ellas, generar- la confianza que alguna vez las mujeres pudieron tener en la policía capitalina. Para eso, se tiene primero que trabajar con esas policías que también son mujeres y que desde su misma institución, no eran nombradas y, como todo aquello que no es nombrado, no existe.

¿Cómo se generó esta desconfianza?

Pareciera una pregunta absurda, sin embargo, hay que entender primero que el sistema policial se relaciona directamente con figuras patriarcales. Lo explicaba bien Eli Romano Zavala, fundadora de "Indecibles", en el conversatorio en el que estuvieron presentes representantes del Grupo Atenea: “Comprendamos que la desconfianza parte de ahí”.

Habría que preguntarnos, de inicio, cómo es que se prepara a las policías desde su formación para no sólo reducir la violencia en contra de las mujeres, sino reducirla desde dentro de la organización. Mujeres que son policías, sí, pero que han sido también violentadas o agredidas al interior del lugar de trabajo, provocan que no puedan proteger al cien a ciudadanas que también han sufrido violencias.

Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional, lo explicó para La Razón: “Este Plan de Desarrollo tiene cuatro líneas de acción. La primera tiene que ver con cambios administrativos y normativos. Teníamos un reglamento del servicio profesional de carrera en el que ni siquiera existían las mujeres, no existían los grados en el reglamento. Nosotros les decíamos a las policías, la policía segundo, la comisario, la inspector, ellas no existían. Entonces, lo que no se nombra, pues eso, no existe”.

“El segundo eje”, indicó, “tiene que ver con acciones afirmativas en todo lo que hacen las mujeres”, es decir, que haya oportunidad de ascensos y mejoras económicas para ellas. La tercera línea de acción es justo la formación con perspectiva de género. Aquí el ejemplo que puedo dar para que se entienda es: actualmente el plan de estudios que nosotros llevamos en la Universidad de la Policía de formación inicial para policía preventiva son 1200 horas de formación; de esas 200 horas son de la clase de perspectiva de género. Es decir, es muy poquito, son 2 por ciento de toda la formación. Pero tampoco sé si 200 horas de esa clase servirían. Lo que consideramos nosotros que es lo que nos funciona es transversalizar en todas las materias. Porque de nada me sirve esa clase si no está aterrizada en la función policial. Es decir, después de mi clase de perspectiva de género, mi siguiente clase es detención de personas. Si en esa clase nunca se vuelve a hablar de qué es detener a alguien con perspectiva de género, pues no tiene sentido. Entonces, lo que hemos hecho y eso nos ha apoyado mucho la Secretaría de las Mujeres, llevamos actualmente el 75% del plan de estudios ya con esa transversalización”, dijo.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mujeres y colectivos feministas se unieron a la marcha para exigir la igualdad de sus derechos.

Prevención y erradicación de la violencia machista al interior de la institución

Al momento de reconocer que la policía viene de un sistema patriarcal y que las policías también son violentadas, Marcela Figueroa habla sobre el cuarto punto: la violencia al interior de la institución. “En este diagnóstico institucional que hicimos al inicio de la administración encontramos que había altos índices de acoso, de acoso sexual, abuso sexual, hostigamiento, e incluso casos de violación en la institución y que no había ningún lugar en donde se pudieran denunciar. Cuando la jefa de Gobierno declara la alerta de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México en noviembre de 2019, una de las acciones es que se va a crear una unidad de género en la secretaría pensando en atender los casos de víctimas, ya sean policías o ciudadanas. Y es precisamente una de las primeras acciones del secretario Omar García Harfuch".

A la fecha, se ha atendido a más de 900 mujeres, la mayoría de ellas policías, pero también se ha atendido a ciudadanas. “Por primera vez tenemos policías sancionados por estas acciones. Más de 300 han sido sancionados, de ellos 135 han sido destituidos de la institución. Ya no son policías, no pueden volver a ser policías, ni en Ciudad de México, ni en ningún lugar del país. Y eso es un mensaje importante al interior de la institución. ¿Eso significa que ya se acabó el acoso? Por supuesto que no, todavía falta muchísimo, pero al menos hemos abierto eso, un lugar para recibir a las compañeras o a las ciudadanas que así quieran hacerlo, y una atención al problema. Y lo que hemos visto también es que nos da gusto que cada vez hay más confianza en la unidad, cada vez vemos más compañeras que están viniendo a plantearse casos que puedes decir no son tan graves, todavía tan graves, hasta casos muy, muy, muy graves que hemos identificado de violación, de abuso sexual, de intento de feminicidio, de violencia familiar también. Con eso una parte muy importante también del trabajo que se hace en la unidad es darle el acompañamiento a la víctima para que denuncie en fiscalía, si es de su deseo por supuesto, para que ahí también se abra una carpeta de tipo penal y pueda también seguir un curso en ese sentido del caso”, finalizó la subsecretaria.