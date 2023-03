8M. La policía de la CDMX ha aprendido mucho de las marchas feministas

Es complicado para la ciudadanía en general, confiar en la policía de la Ciudad de México. Hombres, mujeres, es difícil. Históricamente, la figura de la policía no sólo en México sino alrededor del mundo, está acompañada de una palabra (sobre todo si hablamos de manifestaciones o movimientos sociales): Represión.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la última marcha realizada en la CDMX abrió el debate sobre si la policía estaba haciendo bien o no su trabajo, luego de viralizarse algunas imágenes en donde manifestantes feministas abrazaban a elementos del grupo Atenea, al tiempo que les entregaban flores.

En la marcha del 2021 se tuvo el registro de 75 policías lesionadas, mientras que el año pasado, sólo se reportaron 5 elementos lesionados que ameritaron traslados hospitalarios, pero ninguna fue de gravedad. Para Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, todo esto ha sido resultado no sólo de la comunicación que se ha establecido con las colectivas feministas para garantizar su seguridad al momento de ejercer su derecho a manifestarse, sino también del aprendizaje adquirido desde la primera instrucción que dio la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando llegó a su cargo: no a la represión.

El aprendizaje de la policía capitalina



En entrevista para La Razón, Marcela Figueroa refiere que desde que se nombró a Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, la instrucción fue clara cuando se trató el tema de las manifestaciones, en especial la del 8M, Día Internacional de la Mujer.

“Nosotros como policía hemos aprendido mucho en estos cuatro años de gobierno porque una de las primeras indicaciones que da la doctora Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno en diciembre de 2018 es ‘la policía va a actuar de forma diferente en las manifestaciones. No va a reprimir, va a tener un papel de resguardo de la seguridad, de garantizar el derecho a la protesta, no restringirla’, nos dijo. Entonces eso de inicio mueve muchas cosas en una institución policial”, nos cuenta Figueroa.

Aún con la incertidumbre del cambio, Marcela reconoce que no estaban preparados para cambiar tan rápido a la policía, luego de muchos años de malas prácticas. “Una de las cosas hermosas de una institución como ésta es que se cumplen las instrucciones. Para cumplirla no estábamos tampoco preparados, porque la policía venía funcionando por décadas de otra manera en las manifestaciones. Todos nos acordamos de cómo actuaba la policía en las manifestaciones. Entonces se cumple la instrucción, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo resguardamos sin intervenir? “, se cuestionaba la maestra Marcela.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno y Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante la conferencia de prensa de la Jefatura de Gobierno, en 2020. Gobierno de la Ciudad de México

Tiempos de cambio en la policía femenil



Para la subsecretaria de Desarrollo Institucional, ahora mismo sí se nota un gran cambio. “Definitivamente creo que sí somos otra policía, también aquí nos falta muchísimo y seguiremos aprendiendo, pero también somos muy diferentes a lo que éramos. Por ejemplo justo en la marcha 8 de marzo de 2019, que fue la primera de este gobierno, a la que fue el año pasado, por muchas razones hubo cambios. Como saben, en las marchas feministas, también otra instrucción de la jefa de Gobierno, fue que sólo asistieran mujeres policías. Y ambas decisiones de la jefa de Gobierno han tenido efectos al interior de la institución que han favorecido a muchas de sus transformaciones”, agrega.

Esto, quizá, es algo en lo que coincida la Inspectora Jefa Itzania Sandibel Sotero Manzo, directora de la Unidad de Policía Metropolitana Femenil Atenea, quien durante el conversatorio entre mujeres policías y activistas, realizado la semana anterior en el Museo del Policía, resaltó que ahora también ellas puedan ser, de alguna manera, policías activistas.

“Me da gusto que seamos más y que estemos unidas. En mis años de policía nunca habíamos tenido este tema de ‘policía activista’, es algo extraño. El año pasado no lo pensé tanto como éste, pero al pensarlo digo: ‘están pasando cosas muy diferentes que nos están llevando a ser una mejor sociedad”, declaró. “Una de las prioridades como policías es entender, primero, que soy mujer policía y mujer ciudadana. Fue lo más difícil porque no sabíamos si ‘defiendo’ o ‘las apoyo’ o ‘cuido’ o ‘las protejo’ o ‘la quito’ o ‘me pongo’, fue una cosa realmente que nos sacó de cuadro. Mucho miedo, la mujer policía no había pasado al frente a poner el rostro, el cuerpo, la palabra. Después de estos movimientos fuimos nosotras las que tuvimos que cuestionarnos: ‘a ver, ¿qué vas a hacer?’”, indicó Sotero Manzo.

Itzania Sotero Manzo, directora policía femenil Atenea durante conversatorio entre policía de mujeres y activistas, en el Museo de la Policía. Cuartoscuro

La comunicación en el marco del 8M



No olvidemos, en este sentido, que las mujeres van sí, de forma pacífica, pero molestas por la violencia de género que no termina de disminuir en este país. Al respecto, Eli Romano Zavala, fundadora de "Indecibles", indicó que “las mujeres vamos molestas a manifestarnos específicamente en este contexto, pero creo que si nos vamos un poquito atrás es identificar que, de entrada, la policía aquí y en todos los países en donde existe es una manifestación del patriarcado. Que exista la policía tiene que ver con el punitivismo, con la persecución. El que todas, tanto activistas como policías, como otras entidades reconozcamos que ya es un ente que en sí mismo no podemos estar en un piso parejo”.

La marcha de este 8M será un reto en el que se ponga a prueba la comunicación establecida por la propia policía de la SSC con el Grupo Atenea y las colectivas feministas que se reunieron en días anteriores con Marcela Figueroa, para establecer un mejor plan de acción que garantice, principalmente, la seguridad de las asistentes.

“Estos diálogos con sociedad civil, organizaciones, colectivas, lo agradecemos mucho, que justo tengan esa apertura y confianza de sentarse con nosotros, porque también sabemos que la desconfianza en la policía no es de a gratis, muchas vivieron eso en gobiernos anteriores, pues una policía que actuaba de formas muy diferentes a las que estamos planteando en esta administración. Lo que hicimos en estos diálogos fue justo explicarles qué hace la policía, qué de acuerdo a la ley sí está permitido o que no está permitido hacer, contestarles todas sus dudas, inquietudes, sus sugerencias; surgieron ahí buenas ideas que hemos empezado a compartir con la parte operativa que planea la manifestación, entonces creo que ha sido muy valioso este diálogo con ellas” sentenció Marcela.