8M. ¡Ni una más! En cinco testimonios, mujeres narran el miedo de salir a las calles

“No normalicemos la violencia, ni una más”, es el mensaje que este Día Internacional de la Mujer quiere dar a conocer Acción Nacional.

En sus redes publica cinco testimonios de mujeres que narran el miedo que tienen de salir a las calles, ir a dejar a sus hijas en las escuelas o simplemente ir a una fiesta.

¿Cómo viven hoy las mujeres en México? Con miedo.



¡Ya basta!🟣

¡Ya basta!

Es tiempo de regresarles la tranquilidad y la seguridad.

“Mi nombre es Arely y mi mayor temor es salir de trabajar, y no saber si voy a regresar a casa porque el transporte público en nuestra ciudad es muy inseguro…”

“Mi nombre es Diana y vivo con el miedo constante de no poder dejar sola a mi hija de 13 años, debido a la inseguridad que vivimos en esta ciudad”, dijo.

“Soy Mireya y todas las mañanas salgo a dejar a mi hija a la escuela antes de ir a trabajar, mi más grande preocupación en el México de hoy, donde tantas mujeres desaparecen al día es no poder ir a recogerla a la escuela”, señala.

“Soy Saraí y estoy cansada de salir con miedo a cualquier parque público de la ciudad, no puedo salir a hacer ejercicio sin que alguien me acompañe o cuide, con miedo de que alguien me ataque”.

“Soy Sheyla, divertirse en este país es un peligro. Es increíble que salir de fiesta y pedir una bebida ponga tu vida en riesgo”.

En el marco del 8M las mujeres piden un alto a la violencia en todas sus formas, para que puedan vivir una vida en libertad y desarrollo.