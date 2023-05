Doble Hoy No Circula. ¿Aplica el programa este 23 de mayo por la actividad del Popocatépetl?

La reciente actividad volcánica ha provocado que algunas localidades de la República Mexicana se mantengan alerta por las afectaciones que puede provocar a la salud. En La Razón te decimos qué carros son los que no circulan en la capital del país y en el Estado de México.

Con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente implementa el programa Hoy No Circula.

En contextos de contingencia ambiental, las restricciones vehiculares impuestas por el programa se tornan más severas. El Doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de ozono superan los 151 puntos. En este caso, las restricciones se expanden a motocicletas, hologramas 0 y 00, además de que se extiende la limitación a un engomado de placa extra.

¿El 23 de mayo de 2023 hay Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no se ha decretado contingencia ambiental, de manera que el Hoy No Circula aplica este lunes de manera normal. El martes 23 de mayo no circulan los vehículos con terminación de placas 7 y 8 con engomado rosa, así como los de hologramas 1 y 2.

Las restricciones entran en vigor de las 05:00 a las 22:00 horas del martes en la Zona Metropolitana del Valle de México, según el reglamento avalado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

