Dueño de restaurante agrede a guardia de seguridad en el WTC (VIDEO).

En redes sociales trascendió un video en el que se observa a un hombre identificado como Nelson Maidens, presunto dueño del restaurante Bellini, ubicado en el World Trade Center, agredir a un guardia de seguridad que supuestamente trabaja en dicho establecimiento.

En el metraje, el dueño del restaurante localizado en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, agrede física y verbalmente al elemento de seguridad del WTC, quien mantiene una actitud de calma ante los reclamos del hombre.

Según se escucha en el video, los reclamos se originaron debido a que el guardia de seguridad habría negado la entrada a la hija del presunto dueño del restaurante Bellini.

¿Cómo quieres que te hable...? Si viene un cliente, ¿qué le dices? Me vuelves a hacer una chin**** como esta y a p****, ¡eh! Ándale, ca***. Háblale a tu jefe", dice alterado y entre gritos el dueño.

" Oiga, no me toque. ¡No me toque! No le voy a llamar ", responde el guardia cuando el hombre comenzó a tomarlo del brazo al mismo tiempo que continuaban las agresiones verbales.

"A mí me vas a respetar. Tú me vas a respetar. Le vamos a hablar a tu jefe. Háblale, hijo de tu.... Gato de m****. No seas idiota", insiste el dueño entre más gritos y amenazas.

Nelson Maidens, dueño del restaurante giratorio Bellini, ubicado en el WTC, de la CDMX, arremetió contra un guardia de seguridad. Aparentemente, el ataque se dio porque el trabajador le negó la entrada a la hija del empresario, quien se negó a identificarse en la entrada. pic.twitter.com/UtAWwMbsbJ — Ana Luisa (@HNoticiasMX) November 10, 2022

En redes sociales, el video ha sido compartido por distintos usuarios, quienes denuncian clasismo por parte del dueño del restaurante y critican su actuar ante la situación.

Cabe mencionar que la cuenta de Twitter del Retaurante Bellini pasó a ser privada luego de que trascendió el clip.

RFH