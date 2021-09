Entrega Santiago Taboada apoyos para el regreso a clases en Benito Juárez

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, encabezó la entrega del apoyo “Regreso a Clases BJ” con el que se benefició a mil estudiantes de nivel básico de la demarcación con 2 mil pesos cada uno para que tomen sus clases de manera presencial o en línea.

“Desde que yo soy alcalde no se ha interrumpido este programa ni se interrumpirá. Una prioridad para mí es el regreso a la escuela y la educación de niños, niñas y adolescentes, lo he manifestado en la inversión histórica en las escuelas públicas de la alcaldía y en este programa que, a pesar de la pandemia, no ha dejado de entregarse a las familias benitojuarenses”, aseguró.

El alcalde de Benito Juárez ha entregado desde hace 5 años este programa.

Los niños, niñas y adolescentes no deben interrumpir sus estudios por falta de recursos.

Los niños, niñas y adolescentes no deben interrumpir sus estudios por falta de recursos.

Hoy más que nunca es necesario contribuir con la economía familiar. La educación es una prioridad en mi gobierno

“Queremos que en este regreso a clases no sea un pretexto el no tener recursos económicos. Estamos tratando que este apoyo se utilice tanto en libros, como en uniformes quienes así desearon llevar a sus hijos al sistema presencial, o en este caso para el tema del internet, de algún equipo de cómputo para quienes decidieron mantener a sus hijos en los sistemas en línea. Es un programa que apoya a la economía de las familias juarenses”, destacó.

Por último, Santiago Taboada explicó que para la entrega de estos apoyos la alcaldía destinó un presupuesto de 2 millones de pesos para que niñas, niños y adolescentes de Benito Juárez tengan lo necesario y sigan estudiando.

