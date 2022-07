Estrategia de seguridad de la CDMX está dirigida a los delitos de alto impacto y ha dado resultados: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la estrategia de seguridad de la capital del país, está dirigida a combatir la generación de violencia y los delitos de alto impacto, lo cual, ha "dado resultado".

Al ser cuestionada sobre el aumento del delito de narcomenudeo en alcaldías como Xochimilco y Azcapotzalco, como lo dio a conocer La Razón en su edición de este martes, la mandataria aseguró que desde su administración, se atienden las denuncias ciudadanas que tienen que ver con este delito.

Nosotros, más que al narcomenudeo, por supuesto si hay denuncias ciudadanas y una denuncia en la Fiscalía, se atiende por parte de la Fiscalía o en su momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuestra estrategia es para la construcción de la paz, y por lo tanto, los objetivos tienen que ver con la disminución de la violencia y hasta ahora ha dado resultado Claudia Sheinbaum.

En rueda de prensa, destacó que el delito de narcomenudeo, tiene que ver con un asunto "más complejo" de consumo y distribución de drogas, por lo cual, requiere de una atención global.

"Hay que atenderlo en una estrategia global, como lo está atendiendo el gobierno de México y que nosotros también somos parte de disminuir sobre todo el consumo, pero nuestra atención permanente más que al narcomenudeo como tal, es a la generación de violencia y delitos de alto impacto y eso ha sido muy importante porque ha dado resultados", dijo.

"NO HAY IMPUNIDAD, NI COMPLICIDAD", ASEGURA

La mandataria capitalina también se refirió al aseguramiento de un cargamento de más de tonelada y media de cocaína que realizó esta mañana la SSC, el cual, afirmó, derivó de la coordinación entre las autoridades locales y las federales.

"No hay impunidad, no hay complicidad, y hay preocupación del gobierno de la ciudad, de la Fiscalía, para atender no solamente el tema de decomisos, la orientación que tiene todo el gabinete de seguridad es atender los generadores de violencia", dijo.

avc