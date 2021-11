Fallece una persona y suman 12 heridos por explosión de gas en alcaldía MH

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, lamentablemente, se confirmó la muerte de una persona por la explosión de la colonia Pensil de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En entrevista en la zona con medios, la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, confirmó que la persona fallecida se trata de una mujer de 20 años de edad.

Desgraciadamente falleció una mujer de 20 años y no tenemos ningún otro fallecimiento hasta el momento. Tenemos todo cerrado para que se trabaje con tranquilidad y en breve comenzarán los trabajos de retiro de cascajo para dar paso a la Fiscalía

Mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC. Foto: Twitter @SGIRPC_CDMX

Anteriormente y de manera preliminar, la Secretaría reportó que doce personas resultaron lesionadas.

Asimismo, indicó que al menos cinco personas fueron trasladadas a hospitales de la Ciudad de México.

Última actualización de heridos en la explosión de gas. Foto: Twitter @SGIRPC_CDMX

El conteo de heridos se ha ido actualizando: en el primer reporte se contabilizaron cinco, en el segundo ocho y en este último aumentó a un saldo de 12 personas.

Sheinbaum anuncia reconstrucción de vivienda afectada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que las casas afectadas por la explosión de este sábado en la alcaldía Miguel Hidalgo, se van a reconstruir con apoyo del Instituto de Vivienda capitalino (INVI).

Luego de hablar con las familias afectadas dijo que se dará un apoyo mientras se realiza el proceso de reconstrucción, y aclaró que será sin intermediarios, ya que el trato es directo.

El INVI les va a reconstruir la vecindad, tenemos que ver el tema de la propiedad y se va a llevar un tiempo, mientras, les vamos a dar un apoyo, no los vamos a dejar por eso estamos aquí Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México

Por altos riesgos, pide a familias que no ingresen al inmueble

La mandataria local aseguró que las familias no pueden regresar a sus casas porque es de alto riesgo, además aseguró va a permanecer en el lugar hasta que se arreglen las cosas este día.

Mencionó que no se pueden colocar casas en la calle del lugar porque se pueden poner en riesgo a las personas.

Mientras estén trabajando con las máquinas no pueden regresar, se tiene que retirar los escombros, lo que es necesario es arreglar dónde van a dormir esta noche Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México

Además se colocará una carpa de atención para realizar un censo e identificar a las familias afectadas. “Nosotros estamos atendiendo muchos lugares, tal vez aquí no se ha atendió, pero lo vamos a hacer, lo que necesitamos es poner una carpa para saber el nombre de las 22 familias y hacer un censo”, destacó.

Sheinbaum Pardo dijo que por el momento ya se ordenó comida, mientras se arregla la situación y para tranquilidad de los vecinos, estará la Guardia Nacional custodiando el sitio.

A las 14 horas la Jefa de Gobierno llegó al lugar del siniestro para coordinar las labores de supervisión, y realizar un recorrido por el sitio.

La fotografía de su llegada se compartió en la cuenta de Twitter de la jefa de gobierno de la CDMX. Foto: Twitter @claudiashein

Casa derrumbada contaba con 12 cuartos que habitaban 50 personas: PC

De acuerdo a reportes preliminares en el inmueble habitan aproximadamente 50 personas, de las que al menos 12 resultaron heridas. Además una unidad móvil de investigación forense del Gobierno de la Ciudad de México arribó a la zona para iniciar el peritaje de cuerpo.

Myriam Urzúa Venegas indicó que la explosión se generó por la acumulación de gas, además que se evacuó a 70 personas de zonas aledañas para evitar riesgos, y confirmó el deceso.

La funcionaria aseveró que el predio es autoconstruido y se considera como vecindad, con al menos 12 cuartos, por ello esperarán hasta que se realice toda la limpieza para que los vecinos contiguos puedan regresar.

El secretario de Gobierno, Martí Batres dijo que la explosión provocó que una parte de la casa se colapsara, mientras que la Dirección de Atención a Víctimas se encuentra en el sitio para ver cómo se puede apoyar a las personas que resultaron afectadas.

Habilitan albergue para personas afectadas

La directora del DIF capitalino, Esthela Damián Peralta, informó que a dos cuadras del sitio afectado se habilitó un albergue del Instituto de Atención a Población Prioritaria.para que las personas afectadas puedan pasar la noche.

Se están levantando los censos, se le da prioridad a las personas adultas, enfermos y niños, se les hace la invitación a aquellos que nos quieran acompañar, y nos estamos coordinando con la alcaldía Esthela Damián Peralta, directora del DIF en la CDMX

La funcionaria reveló que se está viendo todo el tema para el lugar a donde serán llevados, además que este es un lugar seguro con camas y baños, además que se tienen identificadas por lo menos 60 personas para traslado. La invitación es extensiva para los habitantes de predios aledaños que también quieren acudir al albergue.

Prevén cierre de calles y piden no acercarse a la zona

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que los servicios de emergencia se encuentran trabajando en la zona de desastre, tras la explosión de gas que se registro en una casa de la colonia Pensil Norte.

Mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Claudia Sheinbaum. Foto: Twitter @claudiashein

De acuerdo a los primeros reportes, la explosión ocurrió entre las 9:30 y 10:00 horas de la mañana cuando la gente se encontraba descansando en sus hogares, y la afectación solo fue para un hogar.

Las casas aledañas al derrumbe y explosión no presentan ningún tipo de daño hasta el momento, aparte las autoridades no han evacuado las personas de la calle o zonas aledañas ya que no hay riesgo posterior.

La recomendación de las autoridades es evitar acercarse a la zona, ya que los cuerpos de emergencia se encuentran trabajando y no desean que se entorpezca su labor, además se prevé se haga un cierre parcial de las calles aledañas.

Mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC. Foto: Twitter @SGIRPC_CDMX

En el lugar se encuentran unidades de rescate del ERUM, policías locales y bomberos de la alcaldía que realizaron las labores de sofocación de las llamas que se presentaron hace unos momentos.

Bomberos y personal de rescate trabajando en la zona de la explosión. Foto: Especial

