Este es el concierto de k-pop que podrás disfrutar GRATIS en México

Un show que originalmente estaba pensado para septiembre, al final se llevará a cabo en otra fecha, pero esa es la buena noticia para los y las seguidoras del k-pop: que sí se realizará. El festival Mokkoji Korea 2023 es un evento que además de la música, buscará acercar a los asistentes a la cultura surcoreana.

Si te gusta el k-pop, aquí te contamos quiénes estarán, cuándo, en dónde y cómo es que puedes acercarte a esta cultura desde algún punto de México. Los amantes del hallyu seguramente estarán contentos de compartir su pasión con otras personas en este festival.

Este es el cartel oficial del festival. Mokkoji Korea 2023.

¿Quiénes se presentarán en este festival de k-pop?

El Mokkoji Korea 2023 contará con las presentaciones de NCT Dream y también de MCND, éstos últimos se formaron en el 2020 y rápidamente se han posicionado en el gusto de los y las k-popers, pues el talento de Castle J, Bic, Minjae, Huijun y Win es evidente. Además, la noticia fue bien recibida tomando en cuenta que ellos vinieron a México apenas en junio pasado, con su gira World Adventure 2023.

Otros que estuvieron en México en meses pasados, específicamente en junio, son NTC Dream, que presentó en nuestro país The Dream Show2: In YOUR DREAM Tour, en la Arena Ciudad de México. Los dos serán parte estelar de este festival de k-pop que, al final, sí se realizará en nuestro país.

¿Cuándo y en dónde se realizará el Mokkoji Korea 2023?

Este festival de k-pop se llevará a cabo el próximo 28 de octubre en el Comité Olímpico Mexicano, ubicado en Conscripto, Lomas de Sotelo, en Hipódromo de las América, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El evento es promocionado, además, por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur y Kofice, la Korean Foundation for International Cultural Exchange. Para información sobre la próxima venta de boletos, deberás entrar a este link y mantenerte al tanto de las redes sociales del festival.