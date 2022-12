Fiscalía obtiene orden de arresto contra Christian Von Roehrich, exalcalde de BJ y hoy diputado de CDMX

La Fiscalīa General de Justicia de la Ciudad de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), dio a conocer este jueves que obtuvo una orden de aprehensión contra el ex alcalde de la alcaldía Benito Juárez y actual diputado del PAN Christian Von Roehrich.

En un vídeo mensaje para dar a conocer los avances en la investigación por supuesta corrupción inmobiliaria en dicha demarcación, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, confirmó que ya se busca al actual coordinador de la bancada panista en elCongreso local , por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, así como por el delito de asociación delictuosa.

"Christian 'N', actual diputado local y exalcalde en Benito Juárez, a quien agentes de la Policía de Investigación (PDI) ya buscan, luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, además de asociación delictuosa", señaló el vocero.

Lara López afirmó que el legislador "no cuenta con inmunidad procesal" , por lo que pidió a la ciudadanía comunicarse con el órgano de justicia en caso de tener información sobre el paradero de Von Roehrich.

"En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto Christian 'N' no cuenta con inmunidad procesal", dijo.

AM