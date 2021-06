Gerardo Quijano y candidatos a diputados cierran campaña en Magdalena Contreras

En el evento de cierre de campaña de los candidatos de la alianza “Va Por México”, el aspirante a la alcaldía Magdalena Contreras, Luis Gerardo “El Güero” Quijano, manifestó que los habitantes de la demarcación están cada vez más convencidos de sacar a los malos gobiernos de Morena.

Señaló que los pobladores están desilusionados del cambio que les prometieron en el 2018, por lo que señaló que la transformación de cuarta no sirvió para nada en La Magdalena Contreras.

Acompañado por la candidata a diputada Federal, Diana Lara, y Ernesto Alarcón, aspirante a diputado Local, “El Güero” Quijano recalcó que uno de los grandes fracasos de la administración morenista en la demarcación fue hacer a un lado a sus trabajadores de base, “a esos trabajadores les quiero decir que les vamos a cumplir, respetando sus derechos laborales con un trato digno, pagos a tiempo y materiales, uniformes y herramientas que requieren para sus laborales cotidianas”.

El candidato de la alianza “Va Por México” también estuvo acompañado de los dirigentes capitalinos del PAN, Andrés Atayde; del PRI, Israel Betanzos, y Tania Larios, al igual que miembros de la dirigencia del PRD, y el candidato a la alcaldía de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, Luis Gerardo.

también puedes leer Luis Quijano denuncia a la alcaldía Magdalena Contreras por uso irregular de recursos

Ante más de 3 mil simpatizantes, “El Güero” Quijano dirigió un mensaje a los comerciantes de La Magdalena Contreras en la que les manifestó “ya basta de vivir amenazados por las autoridades de la alcaldía, las únicas fuentes de empleo son nuestros comerciantes locales y ambulantes, vamos a apoyar muy fuerte al comercio para que produzcan empleo y se reactive la economía en esta zona”.

Señaló que, en su desesperación, Morena está realizando diversos ataques en contra de mujeres simpatizantes y promotoras del programa de gobierno que propone la alianza "Va Por México" y aseguró que todas las agresiones han sido ya denunciadas ante las autoridades competentes.

Por ultimo, hizo una invitación para que todos asistan a votar el próximo 6 de junio, porque más allá de una victoria se trata de un nuevo gobierno en favor de la gente en los próximo tres años, “se trata de ya no vivir amenazados como lo viven los trabajadores, se trata de ya no más clausuras como lo hacen con el comercio local, se trata de que los programas sociales lleguen a todos, se trata de que ya no dividan a las colonias”.