¡Gracias, Tláloc! Capitalinos celebran primera lluvia en CDMX del año en medio de crisis hídrica

Con “memes” y mensajes de “gracias, Tlaloc”, capitalinos en redes sociales celebraron la caída de la primera lluvia del año, en medio de la crisis de agua que azota la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Desde primeras horas del día, usuarios de medios digitales publicaron imágenes en clave de humor en referencia a la lluvia que se percibió desde la madrugada de este sábado en algunas regiones de la Ciudad de México.

En éstas, agradecen a “Tlaloc”, la deidad prehispánica de la lluvia, por la caída de la misma en medio de la escasez de agua que sufre el sistema Cutzamala, principal fuente de abastecimiento del vital líquido en la capital mexicana y la ZMVM.

Un poquito más para el sistema Cutzamala, gracias Tlaloc por no abandonarnos 😔👍🏻 — La dogtora (@vivoenlalunaa) February 17, 2024

“Poderoso y gran Señor Tlaloc, muchas gracias por la lluvia que nos enviaste” y “Nuestro Tláloc ya nos alivianó con una lluvia”, fueron algunos de los mensajes que escribieron usuarios en redes sociales.

Otros, en cambio, recordaron que este fenómeno no necesariamente representa una recuperación del sistema de presas. “Lamento decirles que una lluvia no va a llenar el sistema Cutzamala ni va a evitar que llegue el tan temido día 0. Una lluvia no va a evitar un problema estructural que es una bomba de tiempo y que sí o sí va a estallar”, escribió otro usuario.

Todos en la Ciudad de Mexico: ¡Gracias Tláloc!



Lamento decirles que una lluvia va a llenar el Sistema Cutzamala ni va a evitar que llegue el tan temido día 0.



Una lluvia no va a evitar un problema estructural que es una bomba de tiempo y que sí o sí va a estallar. — MEMES DE CIENCIAS SOCIALES (@MemesCSociales) February 17, 2024

¿La lluvia puede volver a llenar la presa Cutzamala?

Una lluvia por sí sola no puede resolver la crisis del sistema Cutzamala. Sin embargo, varias lluvias abundantes podrían contribuir a atenuar la escasez hídrica.

A propósito, en la ZMVM se han implementado medidas como el “bombardeo de nubes”, la cual consiste en forzar la lluvia mediante la liberación de yoduro de plata en la atmósfera desde aviones o drones.

Presa Cutzamala. Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, esta técnica no garantiza por sí sola un llenado completo de la presa, pues influyen también factores meteorológicos.

