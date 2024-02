Exigen políticas serias ante crisis hídrica; agua está garantizada: Batres

La investigadora de la UNAM, Julieta Fierro, aseguró que la crisis de agua que sufre el país ya se había advertido desde hace muchos años, producto del cambio climático que cada vez es más visible; sin embargo, precisó que fueron los gobiernos los que nunca tomaron medidas preventivas para evitar la escasez.

“Yo creo que esto ya era predecible desde hace mucho tiempo, porque se sabía del calentamiento global y se sabía que ciudades iban a padecer por la falta de agua, producto de la sequía. Ejemplos de ello son la Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas, Mexicali o Tijuana; entonces, las predicciones estaban hechas, pero no se tomaron las medidas para no llegar a estos momentos”, explicó.

En entrevista con La Razón detalló que en el país no hay políticas de reciclaje de agua, además, los gobiernos permiten la instalación de industrias que consumen mucha agua en sitios donde hay poco abasto, lo que gravita sobre el bienestar de las personas.

“En la Ciudad de México claro que hay día cero, pero tienes que pagar adecuadamente el agua; aunque no lo vas a hacer a la gente que menos tiene, sino a las grandes empresas que la consumen. Pero existe un factor sumamente problemático, pues si le cobras el recurso a las empresas productoras de alimentos, van a subir los costos y eso afectará a la gente, por ello, debe existir ese nuevo debate en una época donde es necesario ahorrar a como dé lugar.

“Los cultivos consumen el 70 por ciento del agua y la industria lo demás, es decir, la mayoría del agua se va en alimentos; por ello, es muy importante su cuidado en el campo. Tesla en Nuevo León va a consumir mucha agua, las empresas refresqueras y cerveceras también consumen mucho, y eso tiene que estar en el nuevo debate, en la nueva gestión del agua”, aseveró.

Señaló que más del 50 por ciento del agua viene del subsuelo, lo que produce que la capital del país se hunda hasta 10 centímetros en algunas zonas; por ello, si viene un sismo grande, los edificios se pueden a dañar mucho.

Julieta Fierro

Julieta Fierro

Investigadora de la UNAM

En Guerrero, explicó, hay una brecha que tiene más de cien años que no se mueve, pero si lo hace, va a pasar un macrosismo que va a generar mucho daño. Agregó que un problema de los mantos acuíferos es que se rompen las tuberías de agua, lo que también genera una pérdida de 45 por ciento del recurso, pero también se rompen las tuberías de aguas negras, lo que contamina el agua potable, por lo que es urgente cambiarlas.

Dijo que es necesario invertir a nivel nacional en energías limpias, además de desalar el agua de mar, ya que sólo se necesita uno por ciento para consumo humano y comenzar políticas serias de captación de agua pluvial y de ahorro.

De la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para extraer agua de Hidalgo y trasladarla a la Ciudad de México, dijo que depende cómo se haga el proyecto, pues si para ello se usan energías fósiles de nada va a servir, pero si utilizan energía solar para bombear, extraer o trasladar agua desde otros estados del país, sí es viable.

“Sí hay alternativas, son caras todas, pero se debe priorizar ya la utilización de todo lo alternativo y sustentable”, aseveró la especialista.

Mencionó que muchas ciudades en el país ya están en el punto cero, como Iztapalapa, donde ya no hay agua de ninguna forma; por ello, las autoridades deben abrirse a la expertiz internacional para conocer de políticas que se usan para aprovechar el agua, pues en Arizona hay sólo desiertos y la gente tiene agua, igual que en Ciudad del Cabo o Israel, porque esta administración está cerrada al exterior.

En su último reporte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que las presas del país se encuentran en 50 por ciento de su capacidad, pero con tendencia a la baja, mientras que las que abastecen al Sistema Cutzamala cuentan con un almacenaje de 38 por ciento, pero su límite crítico puede ser al 20 por ciento.

Otro de los problemas es que a partir de marzo comienza la etapa más crítica del estiaje, misma que se prolonga hasta mediados o finales de mayo, que es cuando comienzan las primeras lluvias.

Alertas de escasez no es pánico, dice el pan

El candidato de la alianza PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, aseguró que no son mentiras las alertas que se han generado en la capital por el desabasto de agua, aunque en Morena lo quieran ver de esa manera.

En conferencia desde el Congreso capitalino, dijo que ha estado en muchas colonias, que supuestamente son representadas por Clara Brugada, pero que en todas se abastecen por medio de pipas, por lo que aclaró que el agua “les sale color chocolate”.

“En serio, hemos estado ahí, a mí no me lo cuentan, he estado en sus distritos; entonces, no es pánico, es responsabilidad, ellos no conocen esa palabra y perdón, pero no voy a dejar de insistir, ya que es un tema social y es un tema de desigualdad, así como de seguridad”, dijo.

Señaló que también quieren desviar los temas del Tren Interurbano y del Metro, pues aclaró que la Línea 12 volvió a fallar, además que la remodelación de la Línea 1 costó como si fuera la construcción de una nueva, 37 mil millones de pesos.

Por ello, dijo que no van a dejar pasar el tema del agua como crisis, ni que tampoco se minimice, ya que muchos de los morenistas viven en Benito Juárez y no tienen la problemática de la escasez.

Mientras que la diputada del PRD, Gabriela Quiroga detalló que ella sí vive en Iztapalapa y hay una fuerte crisis pro la falta de agua, por lo que reprochó las declaraciones de Morena en las que aseguran no hay algún tipo de problema con el abasto del líquido.

“No puede ser normal que le digas a los ciudadanos que aparten agua en tambos y que se acostumbren, cuando el agua les tiene que llevar por las tuberías”, explicó.

Dijo que hay una partidización en el reparto de agua en pipas, pues aseveró que si la ciudadanía no es de Morena, no les dan el recurso.