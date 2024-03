'Somos el grito de las que ya no están': En FOTOS y VIDEOS así se vivió la marcha del 8M

Este viernes 8 de marzo, miles de mujeres alzaron la voz ante las injusticias. La Ciudad de México, diferentes entidades y en varios países las calles se pintaron de morado y verdes.

Con carteles, música, entre gritos por la justicia, consignas y en unión, mujeres de todas las edades salieron a protestar en diferentes zonas de la Ciudad de México.

Desde las periferias salieron juntas, como es el caso de la colectiva "Mujeres de agua Xochimilcas", la cual busca visibilizar la lucha descentralizada. Las mujeres de zonas no céntricas suelen dejarse al lado, pero han resistido y han alzado la voz.

Con carteles, las mujeres protestaron este 8M. Foto: Eduardo Cabrera/ La Razón

Mujeres de las periferias se unieron para marchar. Foto: Gabriela González

Desde muy temprano, los contingentes y colectivas feministas se reunieron, hubo quienes quedaron de acuerdo para llevar distintivos. En el caso de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (conocida como Polakas), las estudiantes se organizaron para hacer carteles, hicieron redes de apoyo para cuidarse, además de hacer un protocolo de seguridad ante algún imprevisto.

Durante la marcha, algunas mujeres encontraron a la mamá y papá de Esmeralda Castillo Rincón, a quien le hicieron saber que no está solo. Fer Montiel compartió una foto, en la que se puede ver que el señor José Luis llevaba el cartel con el rostro de su hija, en cual se podía leer "no me olvides, falto yo".

La marcha llegó al Zócalo capitalino. Foto: Eduardo Cabrera/ La Razón

Como cada año, el papá de Esmeralda asistió a la marcha. Llevaba consigo un cartel que decía "no me olvides falto yo". Foto: Fer Montiel

Nombres que no debemos olvidar. ¡Justicia! Foto: Eduardo Cabrera/ La Razón

Salieron a marchar por las que ya no están. Foto: Isis

VA POR ESMERALDA, VA POR TODAS #8M



Es José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida a los 14 años en ciudad Juárez, Chihuahua.



Hoy se une a la marcha para solidarizarse en la lucha de los buscadores de justicia en México #niunamas #NiUnaMenos pic.twitter.com/EGgAkMENH8 — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) March 8, 2024

Cada día las mujeres enfrentan diversas desigualdades. Foto: Priscila Hickman

A lo largo de la marcha se podían escuchar consignas como: "Van a volver, van a volver las balas que disparaste van a volver, la sangre que derramaste la pagarás, las mujeres que asesinaste no morirán ¡No morirán!", "me cuidan mis amigas, no la policía", "Mujer, hermana, si te pega no te ama", "¡Alerta! alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina. Y tiemblen y tiemblen y tiemblen los machistas que América Latina será toda Feminista", entre otras. Además de los nombres de víctimas de feminicidio resonaron,

"Somos el grito de las que ya no están y no nos vamos a callar". Foto: Elizabeth Ruíz/ Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT