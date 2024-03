Marcha feminista UNAM: actividades 'juntas somos más fuertes', puntos de partida y todo sobre el 8M

Rumbo al 8M estudiantes y mujeres organizadas llevarán a cabo diversas actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esto para visibilizar su lucha y el Día Internacional de la Mujer.

En entrevista para La Razón, Itza quien forma parte de la Facultad de Ciencia políticas y Sociales, expreso que buscan formar el proyecto llamado "Juntas Somos más Fuertes", el cual tiene como objetivo "generar un impacto positivo en la comunidad a través de la organización de reuniones y actividades dos veces por semana, en las cuales abordaremos temas relevantes para nosotras como mujeres".

En ese sentido, señaló que hay invitaciones para mujeres que estén interesadas en ser expositoras y que les gustaría compartir algún tema que les apasione y que inspire a otras mujeres, "para compartir juntas este espacio de aprendizaje y empoderamiento".

Itza destacó que el espacio está abierto para las mujeres y chicas que se acerquen, preciso que en su grupo de organización comprenden que no todas las personas están forzadas a participar, si no que es decisión propia unirse en esta fecha. Mencionó que comprenden que hay entornos familiares más estrictos que no les permiten.

Marcha y actividades en la UNAM rumbo al 8M

Mujeres organizadas llevarán a cabo actividades por el 8M en la UNAM y marcharán juntas. Foto: Juntas Somos más Fuertes

El contingente convocado por "Juntas Somos más Fuertes" saldrá desde el Parque Los Bigotes, en Ciudad Universitaria, a las 11:00 de la mañana partirán hacia el Monumento a la Revolución. Recomendaron llevar, agua, gorra y no llegar solas.

Para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en distintas facultades de la UNAM y estudiantes llevarán a cabo las siguientes actividades:

Habrá una Mesa redonda-conversatorio: 8 de Marzo: Una generación de lucha de equidad. Se realizará en el Auditorio del Centro de Geociencias.

​Conferencia magistral: "El dolor es también una forma de contacto: políticas post mortem y politización de la ausencia en los activismos (trans)feministas": se hará en la Sala de conferencias Mónica Verea del Cisan, piso 7, Torre II de Humanidades, C. U.

Conferencia Magistral: Camino recorrido del feminismo en la UNAM y la ENTS: en el Auditorio Manuel Sánchez Rosado de la Escuela Nacional de Trabajo Social

Marcha feminista que saldrá desde la Facultad de Trabajo Social. Foto: ENTS

Actividades rumbo al 8M. Foto: UNAM

