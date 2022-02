“No hay cambios en tarifas de agua”, reitera Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que haya cambios en la tarifa del agua en la Ciudad de México.

Luego de que este lunes el Partido Acción Nacional (PAN) presentara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para invalidar el cobro del 35 por ciento adicional en algunas colonias de la ciudad que excedan el límite de consumo, la mandataria aseguró que lo que se sanciona es el “desperdicio del agua”.

En conferencia de prensa, tras presentar los avances del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, la Jefa de Gobierno advirtió que no se trata de una tarifa mayor para ciertas colonias, sino que se trata de un aumento por el riego de jardines y por el desperdicio del líquido.

“Es importante este tema. Primero, no hay cambio en las tarifas de agua más que en términos reales del 2020 a la fecha, y lo que se está sancionando es el desperdicio de agua. No es que hay una tarifa mayor según donde vives; sí es para ciertas colonias, pero es por el riego de jardines y lo que se sanciona, en todo caso, además con un porcentaje que en términos nominales no es tanto, es el desperdicio. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no debemos desperdiciar agua”, dijo.

La jefa de Gobierno explicó que hace unos días, en una de las salas de la SCJN, se desecharon controversias constitucionales que habían presentado alcaldes.

La mandataria reiteró que es importante que la ciudadanía sepa que no hay cambios en las tarifas y reiteró la importancia de que no se desperdicie el líquido.

Tras ser cuestionada sobre la “venganza política” que ven legisladores panistas en este cobro, Sheinbaum Pardo negó que se trate de una política de gobierno, pues aseguró que desde el comienzo de su administración se disminuyeron los impuestos en distintas colonias, entre ellos el predial.

