Mientras no haya justicia para las mujeres asesinadas y desaparecidas, el estado está en deuda: Lía Limón

Una manera adecuada de conmemorar el “Día Internacional de la Mujer” es levantar la voz para hacer conciencia en que mientras no haya justicia para las mujeres asesinadas y desaparecidas, el Estado estará en deuda permanente con las víctimas y sus familias.

Así lo afirmó la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, al asistir a la exposición “Zapatos Rojos”, cuyo objetivo es visibilizar, a través del arte, el problema de la violencia de género para que algún día ya no falte ni una más.

Lía Limón recordó a Vania, Inés, Brenda y Laura, víctimas de feminicidio en la demarcación: “justamente hay 4 pares de zapatos que las simbolizan a ellas, porque no ha habido justicia. Hasta hoy no hemos tenido alguna sentencia, seguimos esperando que se haga justicia tanto para ellas, como para las mujeres que han denunciado violencia, y para con quienes la Fiscalía y el Poder Judicial tienen una deuda, porque en ocasiones se denuncia la violencia; pero no se hace nada hasta que las matan”.

¡Nos faltan Vania, Brenda, Inés y Laura! Estos zapatos rojos las representan y levantamos la voz por ellas #8M 👊🏻💜 pic.twitter.com/ppYY8LprL3 — Lía Limón (@lialimon) March 10, 2023

En ese sentido, subrayó que para su administración el arte sí importa y transforma la vida de quienes lo viven, por lo que esta muestra es una oportunidad de hacer conciencia para cambiar las cosas que lastiman a la sociedad, como es la violencia contra las mujeres.

“Zapatos Rojos”, es una exposición que tiene 12 años recorriendo el mundo con más de 500 instalaciones en 27 países y estará en el Centro Cultural San Ángel hasta el 15 de marzo.

Por otra parte, durante la presentación de la exposición “Murales y Diálogos Feministas”, la directora general de Desarrollo Social, Tony Hidalgo, reiteró el apoyo incondicional de la alcaldesa Lía Limón, a todas las acciones encaminadas a combatir y erradicar la violencia de género en cualesquiera de sus modalidades.

“Murales y Diálogos Feministas” está en el Jardín del Arte y consiste en varios murales con la temática del empoderamiento de las mujeres, la sororidad y el amor propio.

Además del arte pictórico, se realizan conversatorios y debates sobre esta problemática en los cuales participan integrantes de los colectivos: Artizapán, 4ª Ola, Diversidad ITAM, y Mujeres por la Libertad.

Mientras no haya justicia para las mujeres asesinadas y desaparecidas, el estado está en deuda: Lía Limón Foto: Especial

