Aplica para las 16 alcaldías

Hoy No Circula CDMX: Estos autos no podrán transitar del 19 al 24 de septiembre La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) informó que para el próximo sábado los automóviles con placas pares no circulan; objetivo del programa minimizar emisión de gases contaminantes