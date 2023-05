Lesly Martínez Colin. Familiares realizan una marcha en CDMX para exigir localización de la joven

Este sábado 13 de mayo, familiares y amigos de Lesly Martínez Colín realizaron una marcha en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, para exigir la localización de la joven .

Lesly Martínez desapareció desde el pasado 30 de abril y hasta el momento la familia no ha tenido certeza por parte de las autoridades, es por ello que han encabezado marchas y buscan justicia.

Durante la marcha, la mamá de la joven desaparecida expresó para N+ "yo lo que quiero decirles a las autoridades es que me ayuden. A mi hija la tengo que encontrar, que tengan que agarrar al que tengan que agarrar . Alejandro es el que sabe dónde está mi niña, dónde la dejó, así como le declaró a su mamá, que le confesó dónde lo había hecho, lo que le había hecho, él debe saber dónde me la dejó y las autoridades me deben de ayudar. Exijo que las autoridades me ayuden".

Tras varias horas de incansable búsqueda de su familia, amigos, así como de las autoridades de las Fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos , indicaron que todavía no hay rastro de Lesly.

Ficha de búsqueda de Lesly Martínez. Foto: Especial

Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda de Alejandro "N", quien es expareja de Lesly Martínez; el fue la última persona con la que la vieron. Según grabaciones de cámaras de videovigilancia, la joven abordó un vehículo rojo Mazda en la alcaldía Álvaro Obregón.

En entrevista para medios, una familiar de la joven, señaló: " Resulta ser que desde el viernes ya sabían que ya estaba muerta , que la había matado el hombre porque él -su expareja- vino a declarar. Entonces resulta ser que somos una burla o qué. Nosotros quisimos hacer las cosas por la paz (...) dónde está la justicia.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que continúan trabajando con la de FGJ de Morelos, junto al personal de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas para esclarecer el caso.

Lesly Martínez Colín, quien es madre de dos hijos de 8 y 9 años de edad fue vista por última vez en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, estaba supuestamente junto a su expareja, a quien la familia de la joven lo describe como alguien violento; la última conexión de ella fue en Jojutla, Morelos.

